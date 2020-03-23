《經濟通通訊社２３日專訊》中銀香港（０２３８８）表示，因應疫情發展，除了已暫停服
務的分行外，今天起將暫停另外１６家分行服務，直至另行通知。
新增暫停服務的分行包括中區分行、干諾道中分行、禮頓道分行、田灣分行、福全街分行、
長沙灣廣場分行、毓華街分行、彩雲邨分行、彩虹道分行、翠屏邨分行、元朗恆發樓分行、下葵
涌分行、深井分行、青衣長康商業中心分行、恆安邨分行及瀝源銀行服務中心。不過分行的保管
箱服務則維持正常。（ｈｌ）
23/03/2020 09:40
【新冠肺炎】中銀香港（２３８８）增１６分行休業，直至另行通知
《經濟通通訊社２３日專訊》中銀香港（０２３８８）表示，因應疫情發展，除了已暫停服
務的分行外，今天起將暫停另外１６家分行服務，直至另行通知。
新增暫停服務的分行包括中區分行、干諾道中分行、禮頓道分行、田灣分行、福全街分行、
長沙灣廣場分行、毓華街分行、彩雲邨分行、彩虹道分行、翠屏邨分行、元朗恆發樓分行、下葵
涌分行、深井分行、青衣長康商業中心分行、恆安邨分行及瀝源銀行服務中心。不過分行的保管
箱服務則維持正常。（ｈｌ）
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