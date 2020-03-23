【企業盈喜】首都信息（１０７５）料去年溢利增不少於１倍

《經濟通通訊社２３日專訊》首都信息發展（０１０７５）公布，集團預期截至２０１９年

１２月３１日止年度公司擁有人應佔溢利按年將錄得不少於１００％的增幅。

預期的利潤大幅增長主要是由於公司不斷夯實平台基礎，包括技術研發、雲平台和一體化網

絡平台取得良好進展，增強了公司發展根本動力；以及公司穩健發展現有領域業務，一批重點項

目有序開展並圓滿完成驗收，同時積極拓展新興業務，公司客戶群進一步擴大，推動收入和利潤

增長。（ｃｗ）

