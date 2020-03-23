《經濟通通訊社２３日專訊》首都信息發展（０１０７５）公布，集團預期截至２０１９年
１２月３１日止年度公司擁有人應佔溢利按年將錄得不少於１００％的增幅。
預期的利潤大幅增長主要是由於公司不斷夯實平台基礎，包括技術研發、雲平台和一體化網
絡平台取得良好進展，增強了公司發展根本動力；以及公司穩健發展現有領域業務，一批重點項
目有序開展並圓滿完成驗收，同時積極拓展新興業務，公司客戶群進一步擴大，推動收入和利潤
增長。（ｃｗ）
23/03/2020 12:40
【企業盈喜】首都信息（１０７５）料去年溢利增不少於１倍
《經濟通通訊社２３日專訊》首都信息發展（０１０７５）公布，集團預期截至２０１９年
１２月３１日止年度公司擁有人應佔溢利按年將錄得不少於１００％的增幅。
預期的利潤大幅增長主要是由於公司不斷夯實平台基礎，包括技術研發、雲平台和一體化網
絡平台取得良好進展，增強了公司發展根本動力；以及公司穩健發展現有領域業務，一批重點項
目有序開展並圓滿完成驗收，同時積極拓展新興業務，公司客戶群進一步擴大，推動收入和利潤
增長。（ｃｗ）
|生財有道23/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：股市未見底勿急於撈貨
|生財有道23/03/2020
【大熊來了】憂華府救市遇阻 港股半日插855點失兩萬二
|興證快訊23/03/2020
新經濟股
|生財有道20/03/2020
利豐獲大股東1.5倍溢價提私有化 涉資逾72億
|生財有道20/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
|生財有道20/03/2020
港股升逾千點收22805 中移動漲14%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰