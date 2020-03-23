《本港經濟》香港首兩月基本通脹率升至３﹒１％，由食品價格帶動

《經濟通通訊社２３日專訊》政府統計處公布，以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的

影響，綜合消費物價指數較一年前同期上升１﹒８％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相

應升幅則為３﹒１％。

政府發言人表示，今年首兩個月，基本消費物價通脹率從去年１２月份的２﹒９％微升至

３﹒１％，主要是由於豬肉及一些其他基本食品價格的升幅擴大。大部分主要消費物價指數組成

項目承受的價格壓力維持輕微或溫和。



＊２月整體通脹率２﹒２％，高於預期＊



根據綜合消費物價指數，今年２月份整體消費物價按年上升２﹒２％，較今年１月份的相應

升幅（１﹒４％）為高，並高於市場預估的１﹒４％。綜合消費物價指數在２月份升幅擴大，主

要是由於今年１月份政府代繳公營房屋租金及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分之二租金的影

響消失所致。

剔除所有政府一次性紓困措施影響後，２月份的基本通脹率為２﹒５％，較１月份的

３﹒７％為低，主要是由於農曆新年後旅遊費用下跌及外出用膳費用升幅收窄所致。



＊２月食品通脹率為１４﹒６％＊



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年２月份錄得按年升幅的類別為食品（不包

括外出用膳）（上升１４﹒６％）、雜項物品（上升４﹒３％）、住屋（上升２﹒７％）、外出

用膳（上升１﹒５％）、交通（上升１﹒０％）和煙酒（上升０﹒９％）。

另外，綜合消費物價指數在２月錄得按年跌幅類別為電力、燃氣及水（下跌１５﹒９％）、

衣履（下跌３﹒１％）、耐用物品（下跌２﹒４％）和雜項服務（下跌１﹒３％）。（ｃｌ）

