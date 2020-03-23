恒地（１２）去年少賺４５﹒５％，派末期息１﹒３元，停派紅股

《經濟通通訊社２３日專訊》恆地（０００１２）公布截至去年１２月底止全年業績，純利

約為１６９﹒９４億元，按年跌４５﹒４６％，每股基本盈利３﹒５１元，派末期息１﹒３元，

但取消１０送１紅股，為自２０１２年以來首次。

期內，收入為２４１﹒８４億元，按年升１０﹒０２％；除稅前溢利約１９０﹒８６億元，

按年跌４３﹒０２％。（ｙｗ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

