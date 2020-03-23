恒地（１２）去年少賺４５﹒５％，派末期息１﹒３元，停派紅股

《經濟通通訊社２３日專訊》恆地（０００１２）公布截至去年１２月底止全年業績，純利
約為１６９﹒９４億元，按年跌４５﹒４６％，每股基本盈利３﹒５１元，派末期息１﹒３元，
但取消１０送１紅股，為自２０１２年以來首次。
期內，收入為２４１﹒８４億元，按年升１０﹒０２％；除稅前溢利約１９０﹒８６億元，
按年跌４３﹒０２％。（ｙｗ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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