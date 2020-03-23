《再戰明天》英倫銀行宣布最新金融政策，里奇蒙製造業指數料轉差

《經濟通通訊社２３日專訊》明午（２４日），英倫銀行宣布最新的金融政策決定，美國公

布里奇蒙儲行製造業指數。



＊英倫銀行宣布最新的金融政策決定＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午５：３０ｐｍ，英倫銀行宣布最新的金融政策決定。

明日，越南主辦第２４屆東盟財長會議（至３月２７日）。

８：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行發布３月非製造業企業展望。



＊里奇蒙儲行製造業指數料轉差＊



在數據方面，明午４：３０ｐｍ，香港公布第四季工業生產和生產者物價指數。

５：００ｐｍ，歐元區公布３月製造業採購經理人指數，料由４９﹒２下滑至３９。

９：４５ｐｍ，美國公布３月服務業採購經理人指數，料由４９﹒４跌至４２；製造業採購

經理人指數料由５０﹒７下滑至４。１０：００ｐｍ，美國公布２月新屋銷售，料由７６﹒４萬

上升至７５萬；月率料由７﹒９％跌至負１﹒８％。美國３月里奇蒙儲行製造業指數料由負２轉

差至負１０。



＊中電信和第一太平派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：第一太平（００１４２）、萬洲國際（００２８８）、中

國電信（００７２８）、亞洲水泥（中國）（００７４３）、雷蛇（０１３３７）、安踏體育

（０２０２０）、國泰君安（０２６１１），和金山軟件（０３８８８）等。（ｈｏ）

