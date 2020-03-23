【新冠肺炎】林鄭：周三凌晨起禁止來自海外非本港居民從機場入境

《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥表示，周三凌晨起禁止來自海外的非本港居

民入境，為期１４天。

林鄭月娥指，為進一步減低輸入個案數字，切斷傳播鏈，政府將自星期三（２５日）凌晨起

，禁止來自海外的非本港居民入境，而來自內地、澳門及台灣人士，若在過去１４日曾到過海外

其他國家亦將禁止入境。同時，香港國際機場亦將停止一切的轉機服務。

她指，過去的周末海外的疫情更加嚴峻，大量本港居民由海外回港，導致輸入個案數字急升

，並出現社區感染群組，因此需採取行動加強防疫。（ｓｋ）

