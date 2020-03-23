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23/03/2020 17:40

【企業盈警】靈寶黃金料去年虧損將按年收窄至２﹒６億元人民幣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》靈寶黃金（０３３３０）發盈警，預期截至去年底止年度，未
經審核的持續經營業務產生的虧損預期為２﹒６億元（人民幣．下同），較２０１８年的
１１﹒７９億元虧損有所減少。
　　集團指，預期虧損收窄，主要由於年內增加安全環保投入、擴大黃金生產、推行降本增效措
施及優化財務和行政的費用；及黃金產量明顯提升，毛利率也有所增長。（ｓｋ）

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