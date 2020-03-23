【新冠肺炎】創興銀行四間分行明日起將暫停提供服務

《經濟通通訊社２３日專訊》創興銀行（０１１１１）宣布，因應新型冠狀病毒肺炎感染的

最新情況，為保障客戶及員工健康，由明日起，佐敦分行、長發邨分行、天澤邨分行及太和廣場

分行共４間分行將暫停提供服務，直至另行通知。

該行指，全線香港分行的營業時間暫時已更改為星期一至五上午９時半至下午３時半，星期

六上午９時半至中午１２時。九龍灣分行及巧明街分行於星期六休息。（ｓｋ）

