《小傳日記》華府救市現暗湧，香江魚缸向下衝！

《小傳日記》花旗國參議院噚日（２３日）表決通過萬億元刺激經濟方案，但有指民主共和

兩黨仲未傾掂數，令到議案通唔通過到都仲有變數。花旗國孖屐期貨喺亞洲今朝未開市之前已經

跌停，拖累香江魚缸大幅低開１１４５點報２１６５９點，已經喺全日最低位，當中本地錢莊佬

同磚頭佬表現都比較差。上午收市前魚缸曾經重上兩萬二關，最高見２２０６４點。但晏晝Ａ場

跌幅又再擴大，香江中資金融佬齊齊腳軟，孖屐跌幅亦再度擴大，最終埋單收報２１６９６，跌

１１０８點或跌近半成，主板成交１３７５﹒４９億銀，縮水近兩成。

國貨報８７５１，跌３６６點或跌逾４巴仙。五十隻藍戰士全線失守，表現最好嘅係九倉置

業（０１９９７），都要跌逾１巴仙，報２９﹒９銀。花旗國經濟前景唔明朗，創科實業

（００６６９）急跌一成三，報４２﹒４５銀，係最大跌幅藍戰士。

Ａ場方面，上證綜指報２６６０，跌８５點或跌逾３巴仙，深成指數報９６９１，跌４５８

點或跌近半成，兩市成交６８７４﹒０９億元人仔，係２月３日以來成交新低。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）挫近６巴仙，報４４﹒２銀；ＱＱ（００７００）跌

逾３巴仙，報３４８銀；生發發（００３８８）軟逾３巴仙，報２１１﹒４銀；ＡＩＡ

（０１２９９）走低逾半成，報６１﹒５銀；神州移動（００９４１）回吐近３巴仙，報

５３﹒３５銀；建行（００９３９）走低近３巴仙，報５﹒９５銀。



＊恆大發盈警磚頭佬警醒，出口受影響砵砵車難漲＊



神州磚頭佬今日全線撻低，恆大（０３３３３）發盈警，話舊年全年純利大跌一半，跳水近

一成七，報９﹒９４銀；雅居樂（０３３８３）舊年多賺約半成，但預告今年首季銷售會受到疫

情一定嘅影響，急瀉逾一成三，報７﹒８９銀；綠城神州（０３９００）舊年純利增加超過１倍

，仍受壓跌近一成半，報７﹒０８銀；中海外（００６８８）跌近８巴仙，報２２﹒１５銀；融

創（０１９１８）撻低近７巴仙，報３２﹒６銀。

神州行業數據顯示，神州砵砵車今年頭兩個月出口銷量按年下跌近兩成，砵砵車都全線下滑

，吉利（００１７５）跌逾８巴仙，報１０﹒０８；華晨（０１１１４）瀉逾一成，報

４﹒９４銀；比亞迪（０１２１１）挫逾９巴仙，報３３﹒５５銀；長汽（０２３３３）跌近９

巴仙，報３﹒８５銀；有報道話特斯拉喺歐美嘅車廠需要停工三個禮拜，贛鋒鋰業

（０１７７２）插水逾一成三，報２０﹒６銀。



＊馬交無人去濠賭佬衰退，外圍齊潛水磚頭無人追＊



而家疫情打到風風火火，周圍都無人敢去旅行，馬交當局都公布２月份旅客數字，按年插水

近九成六，真係苦過弟弟，無游客嘅情況下馬交佬股價繼續下試，銀河娛樂（０００２７）跌近

６巴仙，報４０﹒７元；新濠國際（００２００）潛近一成四，報１１銀；澳博（００８８０）

跌近９巴仙，報５﹒９銀；永利澳門（０１１２８）跪低逾半成，報１０﹒９８銀；金沙

（０１９２８）跌挫逾７巴仙，報２６﹒５５銀；美高梅（０２２８２）潛水近８巴仙，報

７﹒８銀。

花旗國期指「孖屐」因為政局關係而直插無水花，魚缸呢邊又一齊跳水，最傷就係班磚頭佬

，恆基地產（０００１２）本來今日放榜，但股價挫近６巴仙，報２８﹒３５銀，重見埋三年低

；新地（０００１６）跌近半成，報９１﹒５銀；新世界（０００１７）潛逾半成，報７﹒６１

銀；恆隆地產（００１０１）亦跪低逾６巴仙，報１３﹒８２銀；長實（０１１１３）急瀉逾９

巴仙，報３５﹒４銀；太古地產（０１９７２）跌逾４巴仙，報１８﹒６２元。



＊利豐提私有缸友未炒夠，神州縮航班鐵鳥股價散＊



今日製衣股走勢分化，其中利豐（００４９４）提出私有化，股價直飆八成八，報０﹒９４

元；另一方面，櫻花國搞奧運好似真係搞唔成，嚇到裕元（００５５１）股價跌近一成七，報

１０銀。其他體品都麻麻地，安踏體育（０２０２０）挫近半成，報４９﹒５５銀；申洲國際

（０２３１３）跌９巴仙，報７３﹒１５銀；李寧（０２３３１）回近４巴仙，報１６﹒９４銀

。

新冠病毒蔓延全球，各國陸續「封關」，加上神州為控制航空流量，規定每間航空公司航線

只減不加，今日航空業相關股都碌曬落地，國航（００７５３）跌逾一成，報４﹒８銀；南方航

空（０１０５５）挫近９巴仙，報２﹒９銀；東方航空（００６７０）回吐近９巴仙，報

２﹒４６銀；國泰航空（００２９３）跪低半成，報７﹒６６銀；首都機場（００６９４）跌近

２巴仙，報４﹒８１銀。請請！



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