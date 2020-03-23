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即市新聞

23/03/2020 08:41

【新冠肺炎】麥樸思：環球疫情引發熊市，比８７年股災更嚴重

　　新型冠狀病毒肺炎疫情在全球大爆發，確診人數不斷上升。歷經８７股災、９７年亞洲金融
風暴、０８年雷曼倒閉引發金融海嘯等多個危機的麥樸思指，今次由肺炎疫情引發的環球大跌市
，比１９８７年股災更嚴重，難言何時見底，投資者要在波動市投資，除不要恐慌，並必須謹記
：「市場可以在低位徘徊很長時間，要有心理準備可能要「坐貨」，因此一定要保留足夠現金。


＊多國「封關」累經濟恐掀破產潮＊

　　有「新興市場之父」稱號的麥樸思（Ｍａｒｋ　Ｍｏｂｉｕｓ）接受專訪時表示，近期全球
金融市場幾乎每日都有新變化，投資前要留意身邊發生的事，今次由疫情引發的大跌市，跌勢猛
烈且迅速，相信不少基金及散戶「損手」，不排除很多公司因此破產。他直言旗下基金也有少許
贖回，但規模不大。
　　環股市已從高位大幅滑落兩至三成，進入熊市。麥樸思指，現時市況較１９８７年股災更嚴
重，因疫情擴展至全球，所有人都受到影響，而各國政府採取的限制旅遊措施，令情況加劇，很
多企業因政府「封關」導致虧損慘重，資產負債表受到巨大衝擊，不少人會因此失業及失去部分
收入，社會上的低收入人士尤其受到影響。

＊程式買賣當道，被動基金愈跌愈沽＊

　　他舉出兩大原因，解釋現況較上世紀８０年代更嚴峻。首先，１９８７年時，參與市場的互
惠基金大部分由主動式基金經理操盤，他們作出投資決定時，有很多潛在選擇性，不一定要在跌
市時沽貨，但現時大部分的互惠基金都是被動式基金，例如ＥＴＦ，這些指數基金倚賴電腦程式
作買賣，當市況下跌，有投資者贖回時，基金便會作出相應的沽貨行為，變相加劇市場跌勢。
　　「過去兩周美股連番跌停，便是由於太多ＥＴＦ等被動性基金沽出同一類的股份，令個別股
份的跌勢相當慘烈，市場波動性亦因此大增。」
　　其次，相對於１９８７年，全球交易所增加，全球化的趨勢亦令人與人之間的互動及交流更
頻繁，如今疫情擴散，全球都要一同面對新冠肺炎的問題，不明朗因素大幅增加，而「封關」、
「鎖國」等措施不斷出現亦增加市場的避險情況，因此今次熊市來臨的速度比市場預期更快。

＊低吸優質股，吼現金流強勁企業＊

　　麥樸思認為，股市何時見底仍要視乎很多因素，但可憑藉一些指標去尋找見底跡象，包括各
國開始陸續撤銷旅遊及人口流動的限制、有藥廠可研發出能夠控制病毒的疫苗。
　　市況劇烈波動下，避險情緒急速升溫，美匯指數曾升越１０２水平。麥樸思相信，美元會繼
續上升，但投資者要知道，金融危機經常都會出現，故應懂得如何利用危機，去為長線投資增值
，若有足夠現金，持貨能力較強，可嘗試在低位吸納優質股，然後作長線持有。「謹記不要恐慌
，這樣才不會因此錯失機會。」
　　他建議，波動市時要審慎作出投資決定，要有心理準備可能要「坐貨」，同時不要將所有資
金放在單一個股或單一資產，要分散投資，並應揀選現金流強勁的股份，如內需特別是製藥或醫
藥股。《香港經濟日報》

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