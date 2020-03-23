【新冠肺炎】麥樸思：環球疫情引發熊市，比８７年股災更嚴重

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球大爆發，確診人數不斷上升。歷經８７股災、９７年亞洲金融

風暴、０８年雷曼倒閉引發金融海嘯等多個危機的麥樸思指，今次由肺炎疫情引發的環球大跌市

，比１９８７年股災更嚴重，難言何時見底，投資者要在波動市投資，除不要恐慌，並必須謹記

：「市場可以在低位徘徊很長時間，要有心理準備可能要「坐貨」，因此一定要保留足夠現金。

」



＊多國「封關」累經濟恐掀破產潮＊



有「新興市場之父」稱號的麥樸思（Ｍａｒｋ Ｍｏｂｉｕｓ）接受專訪時表示，近期全球

金融市場幾乎每日都有新變化，投資前要留意身邊發生的事，今次由疫情引發的大跌市，跌勢猛

烈且迅速，相信不少基金及散戶「損手」，不排除很多公司因此破產。他直言旗下基金也有少許

贖回，但規模不大。

環股市已從高位大幅滑落兩至三成，進入熊市。麥樸思指，現時市況較１９８７年股災更嚴

重，因疫情擴展至全球，所有人都受到影響，而各國政府採取的限制旅遊措施，令情況加劇，很

多企業因政府「封關」導致虧損慘重，資產負債表受到巨大衝擊，不少人會因此失業及失去部分

收入，社會上的低收入人士尤其受到影響。



＊程式買賣當道，被動基金愈跌愈沽＊



他舉出兩大原因，解釋現況較上世紀８０年代更嚴峻。首先，１９８７年時，參與市場的互

惠基金大部分由主動式基金經理操盤，他們作出投資決定時，有很多潛在選擇性，不一定要在跌

市時沽貨，但現時大部分的互惠基金都是被動式基金，例如ＥＴＦ，這些指數基金倚賴電腦程式

作買賣，當市況下跌，有投資者贖回時，基金便會作出相應的沽貨行為，變相加劇市場跌勢。

「過去兩周美股連番跌停，便是由於太多ＥＴＦ等被動性基金沽出同一類的股份，令個別股

份的跌勢相當慘烈，市場波動性亦因此大增。」

其次，相對於１９８７年，全球交易所增加，全球化的趨勢亦令人與人之間的互動及交流更

頻繁，如今疫情擴散，全球都要一同面對新冠肺炎的問題，不明朗因素大幅增加，而「封關」、

「鎖國」等措施不斷出現亦增加市場的避險情況，因此今次熊市來臨的速度比市場預期更快。



＊低吸優質股，吼現金流強勁企業＊



麥樸思認為，股市何時見底仍要視乎很多因素，但可憑藉一些指標去尋找見底跡象，包括各

國開始陸續撤銷旅遊及人口流動的限制、有藥廠可研發出能夠控制病毒的疫苗。

市況劇烈波動下，避險情緒急速升溫，美匯指數曾升越１０２水平。麥樸思相信，美元會繼

續上升，但投資者要知道，金融危機經常都會出現，故應懂得如何利用危機，去為長線投資增值

，若有足夠現金，持貨能力較強，可嘗試在低位吸納優質股，然後作長線持有。「謹記不要恐慌

，這樣才不會因此錯失機會。」

他建議，波動市時要審慎作出投資決定，要有心理準備可能要「坐貨」，同時不要將所有資

金放在單一個股或單一資產，要分散投資，並應揀選現金流強勁的股份，如內需特別是製藥或醫

藥股。《香港經濟日報》

