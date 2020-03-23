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即市新聞

23/03/2020 09:17

【新冠肺炎】瑞銀財管挺中資股，薦買防疫股

　　全球齊陷熊市，投資者飽吃驚風散，最先受新冠肺炎疫情拖累的中國市場卻跑贏外圍，滬深
３００指數高位計僅累跌約１３﹒５％。
　　瑞銀財富管理仍相對看好中資股，予其「增持」評級，並指疫情爆發雖不利股市，卻帶來特
定投資機會，喜歡居家避疫、必需性消費品龍頭及新基建股。

＊原油價格戰或衝擊環球資金鏈＊

　　瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎接受專訪時表示，環球市場正受兩項風險
困擾，除部分海外地區肺炎疫情不受控制外，沙特阿拉伯與俄羅斯掀起的原油價格戰亦帶來不少
衝擊。她分析，能源公司的資本開支一向偏高，其債券佔高息債市場比重超過一成，一旦油價下
跌拖累相關公司營運，恐引致違約，資金鏈層層相扣下，隨時帶來連鎖效應，屆時「已經不是單
單石油問題，新債發行亦有影響」。
　　因應疫情變數甚多，她相信股市尚未完全反映有關負面因素，予歐美股票「中性」評級，但
繼續給予中資股「增持」評級。李智穎解釋，病毒爆發後，內地大規模管制人流，並封鎖部分城
市，疫情相對穩定，且部分公司有機會乘是次機會壯大，提醒投資者未宜過分悲觀。
　　綜合李智穎意見，市場有三類公司值得留意，若海外疫情緩和，相關股份下季中後期表現將
漸漸回勇，投資者可視調整為中長線買入機會，當中包括：（１）居家避疫、（２）必需性消費
品龍頭、（３）新基建。

＊網絡服務和需消費需求增＊

　　她逐一拆解，電商、網上醫療、線上遊戲等居家避疫股在病毒爆發期間用戶上升，考慮到網
絡服務令生活更方便，認為客戶倚賴程度（ｓｔｉｃｋｉｎｅｓｓ）將增加，形容客源擴闊並非
只屬一次性利好，且部分股份在美掛牌，近日受美股弱勢衝擊而急跌，目前估值未算貴。
　　本次疫情雖令內地消費動力大減，惟對行業龍頭或是長遠正面因素。李智穎稱，即食麵等本
土必需消費品需求強，而且經濟陷入困局期間，部分小型公司或被逼離場，變相有利龍頭擴大市
佔率。她補充，若內地往後再減低企業增值稅以刺激經濟，必需消費品公司的利潤率可擴大。
　　除居家避疫及消費主題，國策因素亦值得憧憬。就內地近月大推新基建，李智穎指喜歡該概
念，但提醒中央為免令財政負荷加重，將不會像２００８年般展開工程，而是針對有需求的項目
，如鐵路、５Ｇ基建、醫院、物聯網相關等。《香港經濟日報》

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