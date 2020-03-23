【新冠肺炎】新加坡銀行：股市受困約１年之內，撈底前緊盯３指標

全球熊市未現見底跡象，新加坡銀行預期衰退出現，但股市受困時間約在１年之內，投資者

可留意３大指標，一旦條件兌現，可考慮撈底，包括：（１）疫情現見頂跡象、（２）政府措施

得力、（３）估值回落至吸引水平。



＊疫情見頂，救市奏效估值吸引＊



港股上周五（２０日）雖反彈逾千點，惟其後美股表現卻再度震散環球投資氣氛，恆指夜期

、黑期分別挫８３８點和６８３點，綜合整體港股藍籌美國預託證券（ＡＤＲ）表現，相當於恆

指今日低開６１１點，即處約２２１９３點水平。

新加坡銀行投資策略主管李依萊接受訪問時表示，綜合過去７０年美股表現，當技術性衰退

出現，股市調整時間約在１年之內，平均跌幅２０％；基本面經濟衰退

（ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ ｒｅｃｅｓｓｉｏｎ）出現時，股市則調整超過一年，平均跌幅

３８％。

李依萊指，隨消費需求減弱，今次衰退將使企業現金流及收入受到衝擊，「部分公司或破產

」，但現無看到資產價格出現系統性風險，且聯儲局又大手放水，有助緩和流動性短缺危機，因

應醫藥界正研發應付新型肺炎的藥物，不相信未來「一至兩年內全球仍無重大醫學進步」，故預

期環球經濟只會出現技術性衰退。

不過他認為，即使今次衰退只屬技術性，美股目前跌幅已高於歷史平均，市場超賣到何時卻

難判斷，並舉例指「２００１年科網泡沫危機出現時，股市只調整了９個月，但跌幅高達

３７％」。因此他目前僅予股票「中性」評級，提醒「撈底」前應看到新增確診人數出現見頂跡

象、各國政府措施成功緩和經濟衝擊，以及估值回落至吸引水平。

對於股債金等資產近月同步遭到拋售，李依萊謂情況不尋常，或與投資者冀在動盪市況下，

以「近乎任何方式」加添組合內現金有關。他估計股票與避險資產同步拋售的現象難長時間持續

，建議投資者可趁跌市吸納黃金及硬貨幣（ｈａｒｄ ｃｕｒｒｅｎｃｙ）等避險資產，惟因美

債走勢波動，故看法相對審慎。《香港經濟日報》

