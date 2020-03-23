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即市新聞

23/03/2020 14:51

【新冠肺炎】富達：疫情全球爆發對科技業盈利影響將較其他行業少

　　《環富通基金頻道２３日專訊》富達國際最新一項市場脈博調查顯示，中國有望率先走出疫
情陰霾。調查訪問了來自全球不同地區的１５２位富達國際股票和債券研究分析師，普遍預期在
疫情全球大流行的情況下，中國企業的損失相較其他地區少，處於相對有利位置，有望率先從疫
情中復甦。
　　根據調查，研究不同市場的分析師均認為新型冠狀病毒疫情將令企業盈利受損。其中，
８５％的中國市場分析師預期，疫情對區內企業的影響主要限於上半年，４２％的其他市場分析
師則預料疫情對所研究地區企業的影響將延至下半年。
　　儘管達８７％的中國市場分析師預期新冠疫情將有損區內企業盈利，比例為各地區調查中最
高，但中國市場分析師普遍預計，中國企業受疫情衝擊的程度將較其他地區溫和。
　　富達國際股票研究副主管Ｆｉｏｎａ　Ｏ’Ｎｅｉｌｌ指，中國為首個受新冠病毒影響的國
家，因而有望較其他地區早一步復甦，這推斷合乎常理。至於各國商業活動回復正常的實際所需
時間，則很大程度取決於各地政府的抗疫措施。
　　中國政府在疫情爆發的較早階段實施嚴格的旅遊限制，經濟受衝擊的層面雖然較廣，但只要
國內疫情沒有出現第二波爆發，經濟便有望以相對較快的速度復甦，對整體企業盈利的影響也相
對較少。
　　至於西方經濟體，Ｆｉｏｎａ　Ｏ’Ｎｅｉｌｌ表示，目前各地政府專注於減慢疫情擴散，
同時盡力避免令經濟停擺。現階段難以評估中西方應對疫情的不同方法，對經濟所帶來的影響差
異。

＊科技行業在「疫市」具優勢＊

　　疫情肆虐下，科技行業為其中一個定位上較具應對疫情優勢的領域。富達國際分析師普遍預
期，疫情全球爆發對整體科技行業企業的盈利影響將較其他行業少。
　　ＦｉｏｎａＯ’Ｎｅｉｌｌ續稱隨著各國為抗疫限制旅遊及社交聚會，科技行業中的電玩遊
戲及遙距辦公等領域的發展將急速冒升，科技行業的經常性收入料將增加，可緩解市場對此行業
現金流的憂慮。
　　他說，科技企業也是面對是次疫情準備最充分的產業之一，業內大多早已建立了遙距工作文
化，同時所擁有的遙距辦公設備及技術，也較其他行業完備。（ｈｏ）

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