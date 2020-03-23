【大熊來了】美國救市法案在國會遇阻力，恒指瀉１１０８點

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美國參議院表決大規模刺激經濟方案，惟民主黨質疑共和

黨救市方案不足以幫助全國僱員，反而偏幫企業，否決以快速程序審議救市法案，道指期貨一度

在亞洲時段跌停，港股今早低開１１４５點，報２１６５９點，失守兩萬二，已是全日最低位。

其中，受美國經濟影響較大的創科（００６６９）領跌藍籌，公用股及本地銀行股亦現沽壓。隨

後美股期貨跌幅略為收窄，重磅股騰訊（００７００）跌幅亦收窄至不到１％，港股一度重上兩

萬二，見全日最高點報２２０６４點。

午後，大市隨內房繼續走低，重磅股跌幅擴大，加上內地股市走低，滬綜指失守二千七，恆

指復跌千點，尾段一度逼近上午低位，最終收報２１６９６點，跌１１０８點或４﹒８６％，蒸

發上周五升幅；主板成交１３７５﹒４９億元減少１９﹒６９％。國企指數報８７５１，跌

３６６點或跌４﹒０２％。

重磅股全軍覆沒，股王騰訊挫３﹒２３％，報３４８元；中移動（００９４１）跌

２﹒６５％，報５３﹒３５元；港交所（００３８８）走低３﹒０３％，報２１１﹒４元；建行

（００９３９）跌２﹒６２％，報５﹒９５元；友邦（０１２９９）挫５﹒３１％，報６１﹒５

元。

Ａ股兩市同步向下，上證綜指報２６６０，跌８５點或跌３﹒１１％；深證成指報９６９１

，跌４５８點或跌４﹒５２％，兩市總成交６８７４﹒０９億元人民幣，是２月３日以來成交新

低。



＊恆生員工肺炎測試呈陽性，盤中創逾三年低＊



全球確診新冠肺炎人數突破３０萬，本港恐出現社區爆發，中銀香港（０２３８８）今日起

再有１６間分行暫停服務，直至另行通知，股價收跌５﹒５６％，報２０﹒４元。恆生

（０００１１）九龍城分行有員工對初步病毒測試呈陽性反應，挫６﹒２９％，報１２５﹒１元

，盤中低見１２４﹒４元創逾三年低；同系匯控（００００５）再現９厘息率，收插５﹒９６％

，報４４﹒２元；東亞（０００２３）瀉８﹒５８％，報１４﹒９２元；渣打（０２８８８）大

跌８﹒７３％，報３９﹒２元。

與按揭利率相關的一個月本港銀行同業拆息連升７日，並創１個月新高，導致按揭成本上升

。再加上特首宣布，將修例禁止全港領有酒牌食肆及會所等賣酒，或拖累本地地產股分成租金收

入，新地（０００１６）跌４﹒５４％，報９１﹒５元；新世界（０００１７）跌４﹒６４％，

報７﹒６１元；長實（０１１１３）跌９﹒３５％，報３５﹒４元。恆地（０００１２）及恆基

發展（０００９７）收市後公布業績，前者挫５﹒５％，報２８﹒３５元；後者軟１﹒９６％，

報０﹒５元。

澳門統計暨普查局資料顯示，２月入境旅客按年大跌９６％，首兩月減少５７％。銀娛

（０００２７）跌５﹒７９％，報４０﹒７元；金沙（０１９２８）挫７﹒４９％，報

２６﹒５５元；新濠國際（００２００）急插１３﹒６６％，報１１元；澳博（００８８０）走

低８﹒５３％，報５﹒９元；永利（０１１２８）跌５﹒０２％，報１０﹒９８元；美高梅

（０２２８２）跌７﹒５８％，報７﹒８元。



＊恆大料去年純利瀉五成，收挫近１７％＊



恆大（０３３３３）發盈警，料去年純利跌５０％。花旗隨即將其目標價大劈近六成，收瀉

１６﹒８９％，報９﹒９４元；雅居樂（０３３８３）料今年首季銷售將受疫情影響，派息按年

跌兩成，收市亦挫１３﹒３９％，報７﹒８９元。綠城中國（０３９００）去年純利按年大增

１４７﹒２％，不敵大市頹勢，跌１４﹒６％，報７﹒０８元；融創（０１９１８）跌

６﹒９９％，報３２﹒６元；中海外（００６８８）挫７﹒５２％，報２２﹒１５元。

加拿大奧委會表示，除非東京奧運延遲一年舉辦，否則不會派運動員參加。日本首相安倍晉

三亦終於稍改口風表示，如果新型肺炎疫情令東京奧運無法安全舉辦，推遲奧運將不可避免。體

品股受累走低，裕元集團（００５５１）急插跌１６﹒６７％，報１０元；安踏體育

（０２０２０）走低４﹒９９％，報４９﹒５５元；３６１度（０１３６１）軟１﹒６４％，報

１﹒２元；特步（０１３６８）挫６﹒４７％，報２﹒１７元；申洲（０２３１３）去年多賺

１２％並增派末期息，收跌９﹒０７％，報７３﹒１５元。



＊利豐獲大股東提私有化，收漲８８％＊



利豐（００４９４）獲大股東馮氏股東聯同物流投資公司普洛斯提出私有化，作價為

１﹒２５元，不作調整。利豐一度炒高逾倍，收市飆８８％，報０﹒９４元，仍比要約價低水近

３３％。同系利標品牌（００７８７）升５﹒５８％，報０﹒２０８元；利亞零售

（００８３１）軟１﹒９１％，報３﹒６元。（ｎｓ）

