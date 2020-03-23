《神州經脈》海外疫情嚴峻，逆回購連續２５日空窗，滬指失二千七

《神州經脈》新型肺炎疫情海外形勢嚴峻，全球感染病例接近３０萬，各國實施的隔離政策

令社會運作陷入前所沒見的大停頓。上周五（２０日）美股跌至逾三年新低，亞洲早盤美國股指

期貨更觸及跌停，導致亞洲股市今早再引爆股災。

滬深股市難以走出「獨立行情」，今早大幅低開，滬綜指先瀉約２﹒５％失守二千七，但午

收前多個行業板塊跌幅收窄甚至翻紅，滬指回穩至二千七之上，不過跌勢午後再度加劇，且愈跌

愈急，總結全日挫３﹒１１％收市，報２６６０﹒１７點，創去年２月１１日以來逾一年收市新

低。科技股為跌市重災區，深成指全日挫４﹒５２％，創業板指跌４﹒６％。

人民銀行連續第２５個交易日停逆回購操作，續刷２０１８年１２月以來最長的逆回購操作

空窗期，全日零投放零回籠。震盪打擊股民入市意欲，兩市全日成交６８７４億元（人民幣．下

同），是２月３日以來成交新低，按日減少４﹒１％。另外，恐慌情緒下外資通過陸股通流出了

７９﹒９９億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒中國駐美國大使崔天凱日前接受美國傳媒訪問，中國駐美大使館上載了今次訪談的文字稿。

訪談焦點之一包括新型冠狀病毒的起源爭論，早前中國外交部發言人趙立堅在推特上猜測，病毒

或來自美國軍方實驗室，並以此質問美國政府，崔天凱回應問題時重申有人在散播「瘋狂言論」

，稱探索病毒來源是科學家的工作，外交官或者記者不應無端揣測，他又強調是美國最先散播陰

謀論。



２﹒據國家衛健委最新通報，３月２２日，全國新增確診新型冠狀病毒肺炎病例３９宗，全屬境

外輸入個案；新增死亡人數９人，全數來自湖北省；新增治癒出院病例４５９宗，新增疑似病例

４７宗。截至３月２２日，全國累計確診病例８１０９３宗，累計死亡人數３２７０人；現有確

診病例５１２０宗，其中重症１７４９宗；現有疑似病例１３６宗；累計治癒出院病例

７２７０３宗。



３﹒國家發改委副秘書長高杲介紹，這次新冠肺炎疫情爆發，對經濟運行、社會生活和就業形勢

都帶來了很大衝擊。從前兩個月社會消費品零售總額來看，下滑比較多，但是實物商品的網上零

售額仍實現了增長，佔社會消費品零售總額比重同比還提高了５個百分點。信息服務業的生產指

數也增長了３﹒８％。



４﹒國家發改委副秘書長高杲表示，疫情的衝擊是實實在在的，目前雖然中國疫情防控取得積極

成效，但在全球，疫情還在擴散蔓延。對世界經濟乃至下一步中國經濟的影響還難以準確預料。

當前和下一步，穩定就業的形勢和任務很艱巨、繁重。總的來看，雖然現在的就業形勢比較嚴峻

，但是中國經濟具有強大韌性、潛力和回旋餘地，長期向好的基本面沒有改變，穩定就業的基礎

條件沒有改變。完全有信心、有條件、有能力，戰勝疫情，穩定經濟，穩定就業。



５﹒據票房分析平台「貓眼電影」數據顯示，全國逾５００家戲院亦已復工，但周五（２０日）

全國票房只有１﹒３８萬元（人民幣．下同），周六（２１日）全國票房略有增加，為３﹒１萬

元，據計算，每家戲院兩日合共票房收入僅９０元，以去年中國平均電影票價格４０元來計算，

即這兩日僅２人到場觀影。



６﹒《新華社》主管的《經濟參考報》在頭版刊文重申，「房住不炒」的定位不會因為此次疫情

而改變。發揮房地產對於穩定經濟的作用，絕不是將房地產作為短期刺激手段。文章又解釋，中

央目前給予房地產行業合理的必要的支持，本質上是從穩定中國經濟的角度出發，基於「穩地價

、穩房價、穩預期」的房地產調控目標的考慮，在特殊時期對房地產行業進行的紓困性質的舉措

。



７﹒人民銀行銀川中心支行行長高波於《金融時報》撰文指，在地方政府直接發債融資基礎上，

可考慮設立專事地方政府融資的政策性金融機構，通過在金融市場上發行機構債，向地方政府提

供中長期穩定資金支持，中央政府信用背書支持。文章認為，成立專事機構發行機構債券，可有

效緩解當前地方債過度依賴銀行持有，造成銀行機構借短貸長、資產負債表匹配失衡的問題，降

低金融體系的系統性風險。



８﹒中金報告最新報告稱，近期，新冠疫情迅速在全球擴散升級、並已出現向金融市場「傳染」

的跡象。鑒於此，該機構將２０２０年中國實際ＧＤＰ增速預測從此前的６﹒１％下調至

２﹒６％。由於實際ＧＤＰ增長在２０２０年大部分時間都低於潛在增速，預計名義增速將在

２０２０年顯著放緩至２﹒８％。中金又預計內地首季ＧＤＰ同比可能萎縮９﹒３％，較外資行

高盛收縮９％的預期更差。（ｗｌ）

