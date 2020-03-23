《鍾之日記》鎖國封城陸續來，魚缸低處未算低

《鍾之日記》３月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：挫。祖國股市：大跌。



新型肺炎疫情海外形勢嚴峻，全球感染病例接近３０萬，各國實施的隔離政策令社會運作陷

入前所沒見的大停頓。香港政府最新公布，將自周三凌晨起禁止來自海外的非本港居民入境，為

期１４天。而來自內地、澳門及台灣人士，若在過去１４日曾到過海外其他國家亦將禁止入境。

同時，香港國際機場亦將停止一切的轉機服務。香港政府並禁止酒吧及餐飲業售賣酒類飲品。

鎖國封城持續，市場對全球經濟衰退憂慮再加深，上周五（２０日）美股跌至逾三年新低，

亞洲早盤美國股指期貨更觸及跌停，導致亞洲股市今早再引爆股災。

港股今早低開１１４５點，報２１６５９點，失守兩萬二，其後一度收復兩萬二，見全日最

高報２２０６４點後再下插，最終收報２１６９６點，跌１１０８點或４﹒８６％，主板成交

１３７５﹒４９億元。阿里巴巴（０９９８８）大股東的日本科技公司軟銀宣布將售總值４﹒５

萬億日圓資產，市場憂慮其減持，阿里巴巴今日跌７﹒１％至１７０元，為全日最低位收市。



＊Ａ場創逾一年收市新低＊



滬深股市難以走出「獨立行情」，今早大幅低開，滬綜指先瀉約２﹒５％失守二千七，但午

收前多個行業板塊跌幅收窄甚至翻紅，滬指回穩至二千七之上，不過跌勢午後再度加劇，且愈跌

愈急，總結全日挫３﹒１１％收市，報２６６０﹒１７點，創去年２月１１日以來逾一年收市新

低。科技股為跌市重災區，深成指全日挫４﹒５２％，創業板指跌４﹒６％。兩市全日成交

６８７４億元人民幣，是２月３日以來成交新低，按日減少４﹒１％。另外，恐慌情緒下外資通

過陸股通流出了７９﹒９９億元人民幣。



＊恆大盈警嚇人，內房齊齊腳軟＊



內地新冠肺炎疫情在２月最為嚴重時，市場對中國恆大（０３３３３）網上賣樓的手法嘖嘖

稱奇，並且在上月一枝獨秀，合約銷售金額急增１０８％至４４７﹒３億元人民幣。但恆大今日

卻發「嚇人」盈警，２０１９年純利按年跌約５０％，至３３５億元人民幣。

集團指，去年核心純利預期約４０８億元人民幣，按年跌約４８％，純利下跌主因售價較低

的清尾銷售樓宇在去年交樓結轉，引致交樓單價下降所致。

在疫情蹂躪下，全球經濟正陷入衰退，市場一度憧憬中央會出手刺激樓市。但是官媒《經濟

參考報》今日再「撥冷水」，在頭版刊文重申，「房住不炒」的定位不會因為此次疫情而改變。

發揮房地產對於穩定經濟的作用，絕不是將房地產作為短期刺激手段。文章又解釋，中央目前給

予房地產行業合理的必要的支持，本質上是從穩定中國經濟的角度出發，基於「穩地價、穩房價

、穩預期」的房地產調控目標的考慮，在特殊時期對房地產行業進行的紓困性質的舉措。

受盈警拖累，恆大今日收市大瀉１６﹒９％，報９﹒９４元，創近３年以來低。而其他內房

同業亦齊齊「腳軟」，綠城中國（０３９００）去年純利飆升１﹒４７倍，惟該股收市仍挫

１４﹒６％；雅居樂（０３３８３）大跌１３﹒４％，碧桂園（０２００７）跌７﹒８％，中海

外（００６８８）及佳兆業（０１６３８）雙雙錄７﹒５％的跌幅，潤地（０１１０９）亦急跌

７﹒４％。



＊煤氣慘遭眾人踩，防禦失靈挫一成＊



中華煤氣（００００３）早前公布全年業績，截至去年１２月底止，全年純利６９﹒７億元

，按年跌２５﹒２％。此外，董事會建議配發紅股，分配率為每２０股現有股份可獲派送一股新

股，往年分派紅股比例為１０送一。煤氣公布業績後，各大行紛紛唱淡公司，花旗發表研究報告

，公司將其紅股派發由以往的十送一改作二十送一，因為管理層認為商業環境更具不確定性，因

此趨向更保守，而該行認為其估值目前並不合理；摩通則認為，公司對今年業務前景感審慎，今

年首季內地燃氣銷量按年跌１５％，預料全年僅增單位數；香港業務亦因疫情導致需求疲弱。

美股繼續崩跌，道指期貨今早一度跌停，恐慌情緒加上業績走弱，連公用股的防禦效應亦失

靈，煤氣全日價跌１０﹒３％，報１１﹒９６元，創近兩年半新低。

其他公用股方面，長江基建（０１０３８）跌７﹒６％，中電（００００２）跌６﹒８％，

電能實業（００００６）跌６﹒６％，領展（００８２３）跌４﹒５％；業務集中在美國的創科

實業（００６６９）全日暴跌１３％，報４２﹒４５元，為表現最差藍籌。



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