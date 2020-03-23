【抗疫維穩】人行：目前斷定全球進入金融危機為時尚早

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》人民銀行副行長陳雨露２２日在國新辦發

布會上表示，中國疫情防控的形勢持續向好，疫情防控形勢總體平穩，實體經濟活動逐步改善

，中國經濟長期向好的基本面沒有變化。金融系統將按照既有政策框架和市場化、法治化的原則

，準確把握疫情防控和經濟形勢階段性變化，因時因勢調整政策力度、節奏和重點。將根據中國

疫情防控和經濟發展的實際，積極參與國際合作，應對複雜形勢帶來的挑戰。



＊市場預期穩定，宏觀政策的空間和工具儲備充足＊



他指出，受近期國際疫情擴散蔓延影響，國際金融市場動盪加劇。歐美和許多新興市場經濟

體的股市已經平均下跌了３０％左右。但目前斷定全球已經進入了金融危機還為時尚早。目前，

針對國際金融市場動盪的加劇，許多國家都陸續出台了一些應對措施，這些措施的效果還有待觀

察。目前中國金融市場運行總體平穩，市場預期比較穩定，宏觀政策的空間和工具儲備充足。

下一步，要做好兩方面的工作：一是按照既定的方針和既有的政策框架來做好自己的事情。

中國擁有世界最大規模的信貸市場和外匯儲備規模，擁有世界第二大的股票市場、債券市場和保

險市場，保持好中國金融市場的穩定就是對全球金融穩定的重大貢獻。二是積極參與宏觀經濟政

策的國際協調。加強對國際金融市場運行的監測，深入分析和研判本輪國際金融動盪的內在規律

，結合前期中國在應對疫情方面的政策經驗，及時為經濟政策的國際協調提供建設性意見。同時

，共同對受疫情影響比較大的、遇到困難很大的發展中國家進行多邊國際救助，共同維護全球金

融市場的穩定。



＊不存在長期通脹或者通縮的基礎＊



陳雨露並表示，隨著中國疫情防控形勢持續向好，國民經濟復工復產有序推進，生產和商品

供給正在逐步改善。物價整體的形勢將會逐漸趨於緩和，在二季度、三季度、四季度預計會出現

逐季下降的態勢。目前國宏觀經濟運行平穩，總供給和總需求基本平衡，所以不存在長期通脹或

者通縮的基礎。２０２０年，穩健的貨幣政策會更加註重靈活適度，既要保持物價的基本穩定，

同時又能夠防範信用收縮的風險和經濟下行出現疊加共振，處理好穩增長、防風險和控通脹的綜

合平衡關係。

