【抗疫維穩】中證監：Ａ股估值處歷史低位，外部影響不改平穩向好

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中國證監會副主席李超２２日在國新辦發

布會表示，Ａ股市場春節後開市以來，相關部門發揮市場機製作用，不做行政干預，市場自我調

節功能得到較好發揮，與境外資本市場相比，Ａ股市場展現了較強的韌性和抗風險能力。目前金

融市場流動性合理充裕，上市公司復工率已超過９８％，股市的估值水平處於歷史低位。外部環

境的影響不會改變中國資本市場平穩向好的趨勢。



＊２７００上市公司復工率超９８％＊



李超表示，近期新冠肺炎疫情在多個國家擴散、蔓延，國際金融市場巨幅調整。與境外資本

市場相比，中國資本市場運行總體平穩，Ａ股展現了較強的韌性和抗風險能力，股票市場波動相

對較小，投資者行為更加理性。目前Ａ股市場流動性合理充裕，估值處於歷史低位，總體看，外

部環境的影響是階段性的，不會改變中國資本市場運行平穩向好的趨勢。從宏觀經濟環境看，中

國的疫情防控與境外相比處於不同階段，疫情對Ａ股市場的影響正在逐步消化，企業逐步復工復

產，中國宏觀經濟存在快速恢復的基礎。

他表示，權威統計顯示，市場資金槓桿水平顯著下降，當前槓桿資金總量與２０１５年高峰

時相比下降了８０％；股票質押風險主要指標向好，高比例質押上市公司數量比高峰時期下降了

三分之一；今年前兩個月，交易所市場股票、債券累計融資約１﹒３萬億元人民幣。

中證監３月上旬針對２７００家上市公司進行的快速調研，上市公司的復工率已經超過

９８％，高於全國平均水平；中小型上市公司的員工返崗數量超過８０％。



＊外資今年累淨流出２００多億人幣＊



李超並介紹近期境外資金流入流出Ａ股市場的情況。他指出，國際金融市場的波動對中國金

融市場存在影響是必然的，也是正常的。這種直接影響主要存在於兩個方面：一是對投資者心理

的影響，二是資金流動層面的影響。但境外金融市場劇烈波動對中國資本市場的影響是階段性的

、可控的；外資流動對Ａ股市場有擾動，但沒有顛覆性、根本性的衝擊。

中證監統計，近一個月外資流出規模相對較大，變動較為明顯，今年以來外資淨流出累計規

模在２００多億元人民幣。目前外資佔Ａ股流通市值的比例不足４％，交易佔比也不大。



＊對創業板改革進行研究論證＊



李超強調，資本市場改革開放的工作不會受疫情影響。目前，中證監已經對創業板改革進行

了研究論證，並在一定範圍內徵求了意見。創業板改革將重點抓好註冊制改革主線，並在發行、

上市、信息披露、交易、退市等基礎性制度方面作出改革安排，相關工作正在有序推進。

他還透露，中證監將按照已經公布的資本市場「深改１２條」，穩步推進註冊制改革、提升

上市公司質量、改進和強化中介機構服務質量、保護投資者權益、創造更加有利於中長期資金入

市的環境。在開放方面，圍繞市場開放、機構准入兩個重點開展工作，繼續穩妥擴大可投資的範

圍和品種。

