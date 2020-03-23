《經濟通通訊社２３日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）官員在一篇關於新冠疫情經濟影
響的博文中表示，在經歷疫情造成的全面衝擊後，中國經濟開始顯示出一些正常化跡象，但仍面
臨嚴峻風險。
文章指，中國正值經濟恢復運轉之際，其他國家的疫情和金融市場的波動也可能讓消費者和
企業對中國商品保持警惕。中國第一季經濟增長將顯著放緩，全年增長也將大受影響。
文章還稱，鑒於持續的經濟風險，中國政策制定者需要做好準備，在必要時繼續支持增長和
金融穩定；同時鑒於疫情已蔓延至全球，要準備好與全球其他國家協作。（ｃｔ）
23/03/2020 08:14
【新冠肺炎】ＩＭＦ：中國經濟初顯正常化跡象，但仍面臨嚴峻風險
《經濟通通訊社２３日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）官員在一篇關於新冠疫情經濟影
響的博文中表示，在經歷疫情造成的全面衝擊後，中國經濟開始顯示出一些正常化跡象，但仍面
臨嚴峻風險。
文章指，中國正值經濟恢復運轉之際，其他國家的疫情和金融市場的波動也可能讓消費者和
企業對中國商品保持警惕。中國第一季經濟增長將顯著放緩，全年增長也將大受影響。
文章還稱，鑒於持續的經濟風險，中國政策制定者需要做好準備，在必要時繼續支持增長和
金融穩定；同時鑒於疫情已蔓延至全球，要準備好與全球其他國家協作。（ｃｔ）
|生財有道20/03/2020
利豐獲大股東1.5倍溢價提私有化 涉資逾72億
|生財有道20/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
|生財有道20/03/2020
港股升逾千點收22805 中移動漲14%
|生財有道20/03/2020
【長和績後】李澤鉅：長和見慣風浪 惟大行憂疫情影響紛降目標價
|生財有道20/03/2020
【股王績後】騰訊業績符預期 大行指具防禦力高盛看488元
|香港政情20/03/2020
【新冠肺炎】陳肇始：不排除禁止非香港居民入境 或擴大監測範圍
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰