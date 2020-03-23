【新冠肺炎】ＩＭＦ：中國經濟初顯正常化跡象，但仍面臨嚴峻風險

《經濟通通訊社２３日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）官員在一篇關於新冠疫情經濟影

響的博文中表示，在經歷疫情造成的全面衝擊後，中國經濟開始顯示出一些正常化跡象，但仍面

臨嚴峻風險。

文章指，中國正值經濟恢復運轉之際，其他國家的疫情和金融市場的波動也可能讓消費者和

企業對中國商品保持警惕。中國第一季經濟增長將顯著放緩，全年增長也將大受影響。

文章還稱，鑒於持續的經濟風險，中國政策制定者需要做好準備，在必要時繼續支持增長和

金融穩定；同時鑒於疫情已蔓延至全球，要準備好與全球其他國家協作。（ｃｔ）

