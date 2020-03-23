【新冠肺炎】全國昨確診３９宗累破８﹒１萬宗，港增４４宗超內地

《經濟通通訊社２３日專訊》據國家衛健委最新通報，３月２２日，全國新增確診新型冠狀

病毒肺炎病例３９宗，全屬境外輸入個案；新增死亡人數９人，全數來自湖北省；新增治癒出院

病例４５９宗，新增疑似病例４７宗。

截至３月２２日，全國累計確診病例８１０９３宗，累計死亡人數３２７０人；現有確診病

例５１２０宗，其中重症１７４９宗；現有疑似病例１３６宗；累計治癒出院病例７２７０３宗

。



＊境外輸入３９宗，京滬各佔１０宗＊



在３９宗新增的境外輸入確診病例中，北京、上海各１０宗，福建、廣東各６宗，山東、甘

肅各２宗，浙江、河南和重慶各１宗，累計報告境外輸入確診病例３５３宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例５０７宗，香港單日再新增４４宗至３１７宗（１００人

出院，４人死）；澳門再增３宗至２１宗（１０人出院）；台灣新增１６宗達１６９宗（２８人

出院，２人死）。



＊湖北連續第５日本地「零感染」＊



湖北省連續第５日沒有新增確診病例，並繼續沒發現疑似病例；全省累計確診宗數維持在

６７８００宗；新增治癒出院病例４４７宗，累計至５９８７９宗；在新增的９宗死亡病例中，

全數來自武漢市，全省累計死亡病例３１５３宗；現有確診病例４７６８宗，其中重症病例１７

１４宗。現沒有疑似病例。（ａｃ）

