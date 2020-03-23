【新冠肺炎】海關總署：入境檢疫升級，出入境人員必須健康申報

《經濟通通訊社２３日專訊》海關總署衛生檢疫司副司長宋悅謙表示，將全面實施健康申報

制度，要求所有出入境人員必須進行健康申報，嚴格開展入境衛生檢疫。

各級海關對來自口岸重點防控國家的交通工具１００％進行風險佈控，１００％實施指定地

點登臨檢疫。

另外，國家衛健委新聞發言人米鋒最新表示，雖然湖北和武漢已經連續５天沒有新增確診病

例和疑似病例，現有確診病例數持續下降，但也必須認識到，「零新增」不等於零風險，仍然存

在出現散發甚至聚集性病例的可能和隱患，疫情防控任務依然艱巨繁重。（ｊｔ）

