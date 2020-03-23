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即市新聞

23/03/2020 09:29

【Ａ場震盪】外圍股災不休，滬綜指低開２﹒４８％穿二千七

　　《經濟通通訊社２３日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情海外形勢仍然嚴峻，全球新冠病毒感染
病例接近３０萬，各國實施的隔離政策令社會運作陷入前所沒見的大停頓。上周五（２０日）美
股跌至逾三年新低，亞洲早盤美國股指期貨更觸及跌停，導致亞洲股市今早再引爆股災，新加坡
主要股指開盤大跌８％，南韓創業板指期貨跌６％，觸發熔斷機制，台股亦大幅低開逾４％。
　　滬深股市難以走出「獨立行情」，今早大幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開
２﹒４８％，報２６７７﹒５９點，深綜指低開２﹒８６％，所有行業板塊走低，半導體板塊表
現最差。
　　中證監副主席李超昨日（２２日）表示，Ａ股市場春節後開市以來，相關部門發揮市場機製
作用，不做行政干預，市場自我調節功能得到較好發揮，與境外資本市場相比，Ａ股市場展現了
較強的韌性和抗風險能力；目前金融市場流動性合理充裕，上市公司復工率已超過９８％，股市
的估值水平處於歷史低位；李超強調外部環境的影響不會改變中國資本市場平穩向好的趨勢。
　　人民銀行副行長陳雨露則表示，目前中國金融市場運行總體平穩，市場預期比較穩定，宏觀
政策的空間和工具儲備充足。
　　人民銀行連續第２５個交易日停逆回購操作，續刷２０１８年１２月以來最長的逆回購操作
空窗期，全日零投放零回籠。（ｅｙ）

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