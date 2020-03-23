【Ａ場震盪】盤中稍平復，滬綜指半日跌幅縮至１﹒６％保二千七

《經濟通通訊社２３日專訊》新型肺炎疫情海外形勢仍然嚴峻，全球感染病例接近３０萬，

各國實施的隔離政策令社會運作陷入前所沒見的大停頓。上周五（２０日）美股跌至逾三年新低

，亞洲早盤美國股指期貨更觸及跌停，導致亞洲股市今早再引爆股災。

滬深股市難以走出「獨立行情」，今早大幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開

２﹒４８％，報２６７７﹒５９點，即時失守二千七，但午收前多個行業板塊跌幅收窄甚至翻紅

，滬指半日跌幅收窄至１﹒６％，報２７０１﹒７３點，死守二千七。深成指半日挫

２﹒２６％，創業板指跌２﹒０９％。

人民銀行連續第２５個交易日停逆回購操作，續刷２０１８年１２月以來最長的逆回購操作

空窗期，全日零投放零回籠。震盪打擊股民入市意欲，兩市半日成交４１８１億元（人民幣．下

同），較上周五（２０日）同時段成交減少３％，全日成交或刷新近日新低。另外，恐慌情緒下

外資暫通過陸股通流出５１﹒７８億元。



＊銀行無運行，「宇宙行」曾創兩年半新低＊



大市再震盪，券商板塊全線隨市跪低，中原證券（滬：６０１３７５）挫２﹒９％、中國銀

河（滬：６０１８８１）跌２﹒３％，海通證券（滬：６００８３７）滑２﹒２％，中信建投（

滬：６０１０６６）跌１﹒８％。

人民銀行副行長陳雨露則表示，目前中國金融市場運行總體平穩，市場預期比較穩定，宏觀

政策的空間和工具儲備充足。惟權重銀行股今早同樣跌，建設銀行（滬：６０１９３９）挫

２﹒１％，工商銀行（滬：６０１３９８）軟１％，兩股盤中曾創超過兩年半新低，中國銀行（

滬：６０１９８８）跌１﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌１﹒２％。



＊供應鏈大亂，福耀跌６％富士康挫半成＊



據台灣《經濟日報》報道，鴻海在大陸主要廠區恢復生產，已達成至少５０萬人到崗的目標

，較原預期提前兩周。鴻海集團上日（２２日）亦聲明，在以員工安全為最高指導原則下，提前

完成目標，是集團超前布局防疫的成效。惟市場憂慮全球物流的循環鏈或遭打亂，屬鴻海系於Ａ

股上市的工業富聯（滬：６０１１３８）半日挫４﹒８％，報１２﹒９２元人民幣，盤中創８個

月新低。

另外，國泰君安發表報告指，受疫情影響，德國、美國等主要汽車生產國從上周開始出現了

一定程度的停產現象，擔憂國內部分汽車零部件企業短期受到一定衝擊。汽車零件股今早暴挫，

拓普集團（滬：６０１６８９）跌停，模塑科技（深：０００７００）瀉８﹒１％，精鍛科技（

深：３００２５８）跌７﹒９％，福耀玻璃（滬：６００６６０）跌５﹒９％。（ｅｙ）

