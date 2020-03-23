【Ａ場震盪】滬指跌幅擴至３﹒１％刷一年收市新低，８０億外資逃

《經濟通通訊社２３日專訊》新型肺炎疫情海外形勢嚴峻，全球感染病例接近３０萬，各國

實施的隔離政策令社會運作陷入前所沒見的大停頓。上周五（２０日）美股跌至逾三年新低，亞

洲早盤美國股指期貨更觸及跌停，導致亞洲股市今早再引爆股災。

滬深股市難以走出「獨立行情」，今早大幅低開，滬綜指先瀉約２﹒５％失守二千七，但午

收前多個行業板塊跌幅收窄甚至翻紅，滬指回穩至二千七之上，不過跌勢午後再度加劇，且愈跌

愈急，總結全日挫３﹒１１％收市，報２６６０﹒１７點，創去年２月１１日以來逾一年收市新

低。科技股為跌市重災區，深成指全日挫４﹒５２％，創業板指跌４﹒６％。

人民銀行連續第２５個交易日停逆回購操作，續刷２０１８年１２月以來最長的逆回購操作

空窗期，全日零投放零回籠。震盪打擊股民入市意欲，兩市全日成交６８７４億元（人民幣．下

同），是２月３日以來成交新低，按日減少４﹒１％。另外，恐慌情緒下外資通過陸股通流出了

７９﹒９９億元。



＊晶片股狂崩，銀行股腳軟＊



科技股成為震盪重災區。晶片股方面，科創板中微公司（滬：６８８０１２）瀉１４％，華

潤微（滬：６８８３９６）跌１２﹒９％，瀾起科技（滬：６８８００８）跌１１﹒５％，芯源

微（滬：６８８０３７）跌１１﹒２％，另有雅克科技（深：００２４０９）、太極實業

（滬：６００６６７）、斯達半導（滬：６０３２９０）等３６股跌停；蘋概股方面，賽騰股份

（滬：６０３２８３）、精測電子（深：３００５６７）、立訊精密（深：００２４７５）、藍

思科技（深：３００４３３）、東山精密（深：００２３８４）等９股跌停。

權重銀行股同樣顯著跌，建設銀行（滬：６０１９３９）挫２﹒４％，工商銀行

（滬：６０１３９８）軟１﹒８％，兩股盤中曾創超過兩年半新低，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌１﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）同跌１﹒８％。



＊戲院拍烏蠅，影業股復工仍悲觀＊



據票房分析平台「貓眼電影」數據顯示，全國逾５００家戲院亦已復工，但周五全國票房只

有１﹒３８萬元，周六（２１日）全國票房略有增加，為３﹒１萬元，據計算，每家戲院兩日合

共票房收入僅９０元，以去年中國平均電影票價格４０元來計算，即這兩日僅２人到場觀影。

影業股大受打擊，中廣天擇（滬：６０３７２１）、新文化（深：３００３３６）跌停，華

數傳媒（深：０００１５６）跌６﹒４％，北京文化（深：０００８０２）瀉６﹒１％，唐德影

視（深：３００４２６）跌４﹒５％，奧飛娛樂（深：００２２９２）跌５﹒５％，華誼兄弟

（深：３０００２７）走低４﹒４％。

疫情在全球範圍急劇擴散，情況令人擔憂，旅遊股再暴跌。國旅股份（滬：６００３５８）

、眾信旅遊（深：００２７０７）瀉６﹒９％，中青旅（滬：６００１３８）跌５﹒８％，中國

國旅（滬：６０１８８８）跌４﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５３０．３１ －３．３６



上證綜合指數 ２６６０．１７ －３．１１ ２６８４．２３

深證綜合指數 １６３１．８８ －４．２６ ４１８９．８６



上證Ｂ股指數 ２１５．００ －３．３０ １．３５

深證Ｂ股指數 ７９４．６０ －３．９０ ０．８０



上證１８０指數 ７５７２．９１ －２．９０

上證３８０指數 ４４３９．７０ －３．５６



深證成份指數 ９６９１．５３ －４．５２

中小創新指數 １９１１．９０ －４．５７

深圳創業板指數 １８２７．０５ －４．６０

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