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即市新聞

23/03/2020 16:47

【聚焦人幣】人幣即期收挫５２６點報７﹒１１８７，創逾五個月低

　　《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣中間價今日反彈１１２點報７﹒０９４０，結束四日連
跌，惟人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開３２１點，其後跌幅雖略為收窄至
７﹒０８３０，不過跌勢依然未減，即期匯率一度低見７﹒１２２５，最終收報７﹒１１８７挫
５２６點，創自去年１０月１０日以來逾五個月新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現瀉７８０點子，報７﹒１４４２。
　　招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽認為，人民幣匯率的走向仍將面臨各種多空因素
的影響。從正面看，在全球央行開展行動後，美元流動性問題將逐步得到緩解，美元指數回落和
中美息差拉開將推動人民幣匯率反彈。不過，從不利的方面看，全球疫情對於外需的衝擊預計將
逐步顯現。如果出口需求下降過快，人民幣對美元的雙邊匯率也不宜大幅升值。在總體穩定的前
提下，維持當前匯率的雙向波動態勢，可能是一種比較有利的匯率環境。
　　招商證券首席宏觀分析師謝亞軒亦認為，近期美指強勢是美股等資產價格劇烈下跌需追加保
證金導致的美元流動性「窘迫」，吸引海外資金被迫火線回流美國以救急，這樣的非常態必然不
能持久，很可能隨未來美元流動性的緩解而出現回落。美元指數回落，人民幣走勢將由弱轉強。
（ｊｔ）

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