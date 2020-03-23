《經濟通通訊社２３日專訊》中國各省３月起疫情通報陸續清零，大批重大項目開工復工，
據《上海證券報》統計涉及投資規模超過萬億元（人民幣．下同）。
報道引述中國財政預算績效專委會副主任委員張依群指，今年地方債發行速度較快，全年發
行規模或在３萬億元至３﹒５萬億元之間，預計下一個發行高峰在６月份前後。張依群料專項債
將擴容，重點投向醫療基礎設施、社區服務等民生改善領域，以及５Ｇ等新基建領域。（ｅｙ）
23/03/2020 09:41
【抗疫維穩】專家料全年地方債規模至少３萬億人幣，專項債將擴容
《經濟通通訊社２３日專訊》中國各省３月起疫情通報陸續清零，大批重大項目開工復工，
據《上海證券報》統計涉及投資規模超過萬億元（人民幣．下同）。
報道引述中國財政預算績效專委會副主任委員張依群指，今年地方債發行速度較快，全年發
行規模或在３萬億元至３﹒５萬億元之間，預計下一個發行高峰在６月份前後。張依群料專項債
將擴容，重點投向醫療基礎設施、社區服務等民生改善領域，以及５Ｇ等新基建領域。（ｅｙ）
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