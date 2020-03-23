  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/03/2020 09:41

【抗疫維穩】專家料全年地方債規模至少３萬億人幣，專項債將擴容

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國各省３月起疫情通報陸續清零，大批重大項目開工復工，
據《上海證券報》統計涉及投資規模超過萬億元（人民幣．下同）。
　　報道引述中國財政預算績效專委會副主任委員張依群指，今年地方債發行速度較快，全年發
行規模或在３萬億元至３﹒５萬億元之間，預計下一個發行高峰在６月份前後。張依群料專項債
將擴容，重點投向醫療基礎設施、社區服務等民生改善領域，以及５Ｇ等新基建領域。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
興證快訊23/03/2020
新經濟股
生財有道20/03/2020
利豐獲大股東1.5倍溢價提私有化 涉資逾72億
生財有道20/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
生財有道20/03/2020
港股升逾千點收22805 中移動漲14%
生財有道20/03/2020
【長和績後】李澤鉅：長和見慣風浪 惟大行憂疫情影響紛降目標價
生財有道20/03/2020
【股王績後】騰訊業績符預期 大行指具防禦力高盛看488元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】聯盈公司夜冷免費派發口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金