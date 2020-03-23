【新冠肺炎】崔天凱：散播美軍播毒論瘋狂，其代表政府拒評趙立堅

《經濟通通訊社２３日專訊》中國駐美國大使崔天凱日前接受美國傳媒訪問，中國駐美大使

館上載了今次訪談的文字稿。訪談焦點之一包括新型冠狀病毒的起源爭論，早前中國外交部發言

人趙立堅在推特上猜測，病毒或來自美國軍方實驗室，並以此質問美國政府，崔天凱回應問題時

重申有人在散播「瘋狂言論」，稱探索病毒來源是科學家的工作，外交官或者記者不應無端揣測

，他又強調是美國最先散播陰謀論。

當崔天凱被問及趙立堅稱病毒或來自美軍的的言論有沒有證據，是否代表中國政府時，崔天

凱建議記者去問趙，又強調他在訪問中代表的是中國國家元首和中國政府，不是某個具體個人。

對於美國總統特朗普堅持將新型冠狀病毒稱為「中國病毒」，崔天凱指出，世界衛生組織在

疾病命名方面是有規則的，希望大家都能遵守。

外媒記者又問道，中國掩蓋疫情導致世界各地人民受害，共產黨會否對此道歉，崔天凱指說

法歪曲事實，一開始大家對新病毒知之甚少，需要時間了解，這不是一個掩蓋真相的過程，而是

一個發現病毒的過程，之所以不對外宣布病毒會人傳人，是因為科學界未有定論。記者質疑李文

亮醫生在疫情初期曾經對外爆料，結果被警方訓誡，崔天凱沒有回應，只是堅稱整件事正在調查

中（訪問在３月１７日進行，而調查報告在３月１９日公布，武漢公安決定撤回訓誡決定，當地

派出所副所長被記過處分）。崔天凱更反對記者把矛頭指向中國共產黨，「如果你攻擊中國共產

黨，那絕大多數中國人民會認為你在攻擊他們」。

記者特別提到在武漢失蹤的公民記者陳秋實，崔天凱先是表示未聽說過此人，記者指出這個

說法和他早前接受專訪的說法相矛盾，惟崔再三否認，又質疑公民記者被捕並非事實。

記者其後又再提到新疆維吾爾族人權狀況問題，崔天凱否認所有對中國政府侵犯人權及宗教

自由的指控，包括囚禁無辜維吾爾族人、摧毀清真寺等。（ｅｙ）

