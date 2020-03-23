【經濟失速】內地首季經濟勢創３０年低，基建投資成「救命稻草」

《經濟通通訊社記者李菲２３日報道》新冠肺炎疫情年初以來席捲全國，此後更演變成全球

流行的大瘟疫，導致環球經濟近乎停擺，資本市場連日暴瀉。內地官方於上周一（１６日）公布

１－２月工業、投資及消費數據，按年增幅均以雙位數下挫令市場大跌眼鏡，首季經濟遭遇滑鐵

盧已是「板上釘釘」。



＊中金最悲觀：首季ＧＤＰ可能萎縮９﹒３％＊



據《彭博》統計，經濟學家目前對內地一季度經濟同比增速的預期中值為３﹒８％，創３０

年以來最低水平，多間大行料錄萎縮。經濟學家同時下調今年內地ＧＤＰ預測至１﹒４％。

其中，中金宏觀今日最新報告稱，內地首季ＧＤＰ同比可能萎縮９﹒３％，較外資行高盛收

縮９％的預期更差；全年實際增速亦由６﹒１％大降至２﹒６％。瑞銀早前連續兩周下調中國經

濟預測，稱３月經濟活動也難以恢復正常，下調一季度ＧＤＰ預測至同比萎縮５％。此外，由於

疫情全球蔓延將拖累中國復甦，預計中國２０２０年經濟同比增速下滑至１﹒５％。美銀美林則

相信，隨著進一步寬鬆政策推出，中國可先於歐美實現經濟反彈，但全年經濟增速很難如監管所

望企上５％，早前定下的「保六」目標更已是過眼雲煙。



＊中國供應端漸恢復，惟需求端疲弱＊



近期官方持續釋出樂觀情緒，伴隨疫情防控持續向好，在「復工復產」大棒下，全國經濟活

動漸趨活躍。人民銀行副行長陳雨露２２日在國新辦發布會上大派「定心丸」，強調中國經濟長

期向好的基本面沒有變化。國家統計局副局長盛來運亦前來「助攻」，其在《人民日報》刊發署

名文章指，從主要指標變化的性質及走勢看，疫情衝擊是短期的、總體可控的，而且部分影響反

映了抗擊疫情需要付出的代價，無需放大其負面影響。通常下半年經濟總量佔全年５５％，上半

年佔４５％，其中一季度僅佔２０％左右。只要二季度後經濟加快恢復，有機會彌補１－２月份

的經濟損失。

在全球仍苦於抗疫的階段，中國誓要走出「獨立行情」，市場對此眾說紛紜。有分析師認為

，雖然中國產業鏈相對完全，但在全球產業鏈背景下，中國實則無法「獨善其身」。例如富士康

等中國工廠，即便全員復工復產，亦將因為日韓當地一部分製造商暫停運營，而降低對中國工廠

的零部件供應，從而影響產量和營收。與此同時，環球經濟下行嚴重打擊國內外需求，中國即便

能１００％恢復產能，亦可能面臨接不到訂單，或貨品滯銷風險。



＊監管敲打「新基建」熱潮：機會不在基建本身＊



內地經濟多年來依靠投資、出口、消費「三駕馬車」驅動，惟疫情下出口和消費勢必遭遇重

大挫折，投資成為唯一的「救命稻草」。據《路透》上周五（２０日）引述四位政策消息人士透

露，中國將出台數萬億元（人民幣．下同）財政刺激措施，以重振經濟。據悉，增加的支出將以

２﹒８萬億元地方政府特別債券作為支持，包括啟動一些新的項目，包括公共衛生、應急物資供

應、５Ｇ網絡和數據中心。

近期以５Ｇ、大數據、人工智能等為主題的「新基建投資」遭到媒體熱捧，交銀國際研究部

主管洪灝則多次提醒，其中一些項目，如高速鐵路和城軌建設以及特高壓電網，都是以前就已經

計劃好的項目。在經濟增長遠低於６％的既定增長目標的情況下，這些投資不太可能成為經濟增

長的驅動力，市場不應該對於基建過分炒作。不過，基礎設施投資仍最有可能被選為再次拉動增

長的政策選擇，盡管投資規模可能不會遠超預期。

《新華社》最新亦發表評論為「新基建」熱潮降溫。評論認為，抓住、用好「新基建」這個

機遇，需要從實際出發、找準著力點、有序推進，切忌一哄而上，盲目跟風，隨意為之。所謂「

新基建」之「機」，不在基建本身，而源自數字化、智能化的升級與經濟社會轉型需求的疊加，

是時與勢的結合。此時加快推進「新基建」，是通過築牢「硬件基礎」給創新加把勁、添把火，

加速新技術的應用、新模式的孵化、新業態的湧現。

