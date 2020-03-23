【ＦＯＣＵＳ】驢象救市有排爭，美股尋底恐未完

【ＦＯＣＵＳ】大摩、高盛、聯儲大佬「鬥嚇」式接連發出花旗國第二季ＧＤＰ衰退預測警

號，自詡「戰時總統」的侵侵，仍絲毫未獲佩洛西為首的民主黨人的「同情」，白宮擬定的１﹒

３－１﹒４萬億美元的抗疫救市計劃周日（２２日）在參議院無功而返，道期再跌停。



＊機構、聯儲「鬥嚇」美次季大衰退＊



隨著ＦＤＡ（食品和藥物管理局）周末批准一項可於４５分鐘內得悉結果的快速測試，花旗

國新冠肺炎確診病例短短兩日即翻逾倍，超越西班牙、德國，成為僅次意大利的中國境外重災區

。全美至少１億人出行因「宅家令」受限，上周剛預測花旗國第二季ＧＤＰ將按季衰退５％的高

盛，最新修訂至衰退２４％，但仍不及大摩衰退３０％的預測驚嚇。

要論對「世界末日」的想像力，警告第二季「失業率或達３０％，ＧＤＰ下降５０％」的聖

路易斯聯儲總裁Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ無疑勝出。不過，他將失業和經濟停轉稱作「對公

共衛生的投資」，呼籲聯邦政府提供大規模支持，不帶附加條件地補助所有損失的薪水和業務。

繼英國上周史無前例宣布，由政府承擔工作崗位受疫情威脅的打工者最多８０％薪水後，花

旗國亦似向社會主義邁進；自詡「戰時總統（ｗａｒｔｉｍｅ ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ）」的侵侵

，就提出一攬子規模達１﹒３－１﹒４萬億美元的抗疫救市計劃，包括５０００億美企業紓困基

金、可覆蓋５８００萬美國工人的３５００億美元失業保險、為年收入不逾７﹒５美元的個人提

供１２００美元的現金援助、為醫院及前線醫護提供７５０億美元的援助款項等。



＊時間不等人，本周失業數據勢大震＊



不過，此份共和黨主導的方案在參議院周日卻無功而返，道期應聲再跌停，共和黨多數黨領

袖麥康奈爾即斥責眾議院議長佩洛西和參議院民主黨領袖舒默「拿美國人的感情開玩笑，拿市場

開玩笑。」

據悉，民主黨反對的理由，最主要是共和黨提出的５０００億美元美企業紓困基金，給予財

政部廣泛的自由裁量權，以決定哪些企業可以獲得援助，且沒有明確限制受助企業裁員。佩洛西

甚至揚言，她將另起爐灶提出民主黨自己的救市方案。

驢象兩黨就救市方案料仍有排爭，惟時間和疫情都不等人，花旗國勞工部將於周四

（２６日）公布的新一周首次申請失業救濟人數恐激增至創紀錄的２２５萬（上周

２８﹒１萬，錄兩年半新高）；此外，當地測試棉簽、防護口罩、手術服、洗手液等正面臨短缺

，其中來自中國的醫用級Ｎ９５口罩的最新交貨還是一個月前的２月１９日。

鑑於此，美股尋底之旅恐未完，而高盛就列出六項觀察指標，包括：（１）美國、歐洲感染

率曲線穩定或趨於平坦；（２）經濟停擺深度及持續時間的可見性；（３）足夠規模的全球刺激

措施；（４）融資及流動性壓力紓緩；（５）跨主要資產大幅低估及頭寸減少；（６）其他尾部

風險（如美元續升、油價續跌）不再深化。

小心短暫的、技術性反彈的迷惑！

