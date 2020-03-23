【新冠肺炎】本港昨新增４４宗確診累計逾３００宗，專家料或破千

《經濟通通訊社２３日專訊》新冠肺市肆虐，本港昨天再新增４４宗確診，累計３１８宗個

案。昨天新增個案中，１５宗即３４％患者在潛伏期內並無外遊紀錄，比例為過去１１日最高。

專家相信現時隱形帶菌者比已公布的多，若不保持社交距離，數周後個案會破千。

目前社區有幾個群組正在爆發，凱莉山學校群組涉６人，愉景灣婚宴涉１０人，蘭桂芳消遺或

工作涉９人。

香港公共醫療醫生協會跟隨海外醫護同袍行動，昨天發起業界自拍，向港人呼籲：「為了你

，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家！」（ｃｌ）

