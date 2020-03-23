《經濟通通訊社２３日專訊》新冠肺市肆虐，本港昨天再新增４４宗確診，累計３１８宗個
案。昨天新增個案中，１５宗即３４％患者在潛伏期內並無外遊紀錄，比例為過去１１日最高。
專家相信現時隱形帶菌者比已公布的多，若不保持社交距離，數周後個案會破千。
目前社區有幾個群組正在爆發，凱莉山學校群組涉６人，愉景灣婚宴涉１０人，蘭桂芳消遺或
工作涉９人。
香港公共醫療醫生協會跟隨海外醫護同袍行動，昨天發起業界自拍，向港人呼籲：「為了你
，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家！」（ｃｌ）
23/03/2020 09:34
【新冠肺炎】本港昨新增４４宗確診累計逾３００宗，專家料或破千
《經濟通通訊社２３日專訊》新冠肺市肆虐，本港昨天再新增４４宗確診，累計３１８宗個
案。昨天新增個案中，１５宗即３４％患者在潛伏期內並無外遊紀錄，比例為過去１１日最高。
專家相信現時隱形帶菌者比已公布的多，若不保持社交距離，數周後個案會破千。
目前社區有幾個群組正在爆發，凱莉山學校群組涉６人，愉景灣婚宴涉１０人，蘭桂芳消遺或
工作涉９人。
香港公共醫療醫生協會跟隨海外醫護同袍行動，昨天發起業界自拍，向港人呼籲：「為了你
，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家！」（ｃｌ）
|興證快訊23/03/2020
新經濟股
|生財有道20/03/2020
利豐獲大股東1.5倍溢價提私有化 涉資逾72億
|生財有道20/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
|生財有道20/03/2020
港股升逾千點收22805 中移動漲14%
|生財有道20/03/2020
【長和績後】李澤鉅：長和見慣風浪 惟大行憂疫情影響紛降目標價
|生財有道20/03/2020
【股王績後】騰訊業績符預期 大行指具防禦力高盛看488元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰