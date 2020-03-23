《經濟通通訊社２３日專訊》澳門新型冠狀病毒應變協調中心宣布，今日新增１例輸入性新
型冠狀病毒肺炎確診病例，為當地第２４宗，患者為２１歲的男性，留英澳生。
該名男患者上周末（２１日）由英國倫敦坐ＣＸ２５６航班於３月２２日抵達香港，座位
６３Ｋ，隨後乘坐旅遊局專車經港珠澳大橋返澳。入境澳門時，患者向衛生局口岸檢疫人員申報
過去１４天內曾出現發熱，故由救護車送往仁伯爵綜合醫院作檢測，結果顯示新型冠狀病毒核酸
呈陽性，現正安排入住隔離病房進一步治療。（ｃｌ）
23/03/2020 11:45
【新冠肺炎】澳門再多一名留學生確診，累計個案２４宗
《經濟通通訊社２３日專訊》澳門新型冠狀病毒應變協調中心宣布，今日新增１例輸入性新
型冠狀病毒肺炎確診病例，為當地第２４宗，患者為２１歲的男性，留英澳生。
該名男患者上周末（２１日）由英國倫敦坐ＣＸ２５６航班於３月２２日抵達香港，座位
６３Ｋ，隨後乘坐旅遊局專車經港珠澳大橋返澳。入境澳門時，患者向衛生局口岸檢疫人員申報
過去１４天內曾出現發熱，故由救護車送往仁伯爵綜合醫院作檢測，結果顯示新型冠狀病毒核酸
呈陽性，現正安排入住隔離病房進一步治療。（ｃｌ）
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