【新冠肺炎】消息：本港今早最少新增１４宗初步確診個案

《經濟通通訊社２３日專訊》消息透露，本港今早最少新增１４宗初步確診個案，包括一對

曾到訪美國德克薩斯州和台灣的夫婦，其中男患者５８歲，女患者５７歲，兩人曾於３月１０日

在德克薩斯州觀看音樂會，返港後先後發病，現於瑪麗醫院留院治療。

北區醫院今日亦新增一宗，患者是２０歲女子，從英國回港。

威爾斯親王醫院新增兩宗個案，一患者是２４歲男子，曾到仁安醫院接受病毒測試；另一患

者是２７歲女子。大埔那打素醫院新增患者則是一名３０歲男子。（ｃｌ）

