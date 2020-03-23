【新冠肺炎】抗疫基金下零售業資助計劃今日開始接受申請

《經濟通通訊社２３日專訊》政府在「防疫抗疫基金」下推行的「零售業資助計劃」今日（

２３日）開始接受申請，申請期將於４月１２日晚上１１時５９分結束。由於計劃的資助並非以

先到先得形式安排，因此商戶無須於申請期開首期間急於遞交申請。

為計劃專設的網上申請系統（網址：ｒｅｔａｉｌｓｕｂｓｉｄｙ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ）亦已開

始運作。為方便商戶申領資助和提升審批效率，計劃只接受商戶透過專屬系統遞交申請。申請的

審核工作會於三星期的申請期內同步展開。（ｃｌ）

