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23/03/2020 12:46

【新冠肺炎】抗疫基金下零售業資助計劃今日開始接受申請

　　《經濟通通訊社２３日專訊》政府在「防疫抗疫基金」下推行的「零售業資助計劃」今日（
２３日）開始接受申請，申請期將於４月１２日晚上１１時５９分結束。由於計劃的資助並非以
先到先得形式安排，因此商戶無須於申請期開首期間急於遞交申請。
　　為計劃專設的網上申請系統（網址：ｒｅｔａｉｌｓｕｂｓｉｄｙ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ）亦已開
始運作。為方便商戶申領資助和提升審批效率，計劃只接受商戶透過專屬系統遞交申請。申請的
審核工作會於三星期的申請期內同步展開。（ｃｌ）

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