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23/03/2020 17:13

【新冠肺炎】酒吧業協會憂禁止賣酒或令業界出現結業潮

　　《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥下午宣布，政府建議修例暫時禁止全港約
８６００家領有酒牌的食肆、酒吧、會社，停止售賣和供應酒類飲品，以減少社交接觸，應對疫
情。香港酒吧業協會副主席錢雋永接受《商台》訪問時表示，賣酒佔大部分酒吧八成生意額，一
旦禁止賣酒，形同要酒吧停業，將令業界出現結業潮，影響員工生計。協會不排除稍後發起工業
行動抗議。（ｃｌ）

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