《經濟通通訊社２３日專訊》麗新製衣（００１９１）公布，繼早前發盈利警告後，根據初
步未經審核綜合管理帳目，預期截至１月３１日止中期錄得虧損，而去年同期溢利約２９﹒１４
億元。
該集團指，除１月所提因素外，轉盈為虧還包括所持投資物業公平值減少，這將導致於期內
確認重估投資物業及合營公司應佔虧損重大公平值虧損，加上相較於去年同期，於期內一項合營
項目物業銷售溢利貢獻減少。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
23/03/2020 08:12
【企業盈警】麗新製衣（００１９１）料中期轉蝕，受累公平值虧損
《經濟通通訊社２３日專訊》麗新製衣（００１９１）公布，繼早前發盈利警告後，根據初
步未經審核綜合管理帳目，預期截至１月３１日止中期錄得虧損，而去年同期溢利約２９﹒１４
億元。
該集團指，除１月所提因素外，轉盈為虧還包括所持投資物業公平值減少，這將導致於期內
確認重估投資物業及合營公司應佔虧損重大公平值虧損，加上相較於去年同期，於期內一項合營
項目物業銷售溢利貢獻減少。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
|生財有道20/03/2020
利豐獲大股東1.5倍溢價提私有化 涉資逾72億
|生財有道20/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
|生財有道20/03/2020
港股升逾千點收22805 中移動漲14%
|生財有道20/03/2020
【長和績後】李澤鉅：長和見慣風浪 惟大行憂疫情影響紛降目標價
|生財有道20/03/2020
【股王績後】騰訊業績符預期 大行指具防禦力高盛看488元
|香港政情20/03/2020
【新冠肺炎】陳肇始：不排除禁止非香港居民入境 或擴大監測範圍
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰