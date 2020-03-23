【企業盈警】麗新製衣（００１９１）料中期轉蝕，受累公平值虧損

《經濟通通訊社２３日專訊》麗新製衣（００１９１）公布，繼早前發盈利警告後，根據初

步未經審核綜合管理帳目，預期截至１月３１日止中期錄得虧損，而去年同期溢利約２９﹒１４

億元。

該集團指，除１月所提因素外，轉盈為虧還包括所持投資物業公平值減少，這將導致於期內

確認重估投資物業及合營公司應佔虧損重大公平值虧損，加上相較於去年同期，於期內一項合營

項目物業銷售溢利貢獻減少。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

