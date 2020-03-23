《日入而息》周三凌晨禁非港人入境，恒地少賺４５％，港股瀉千點

《今天重點》﹡林鄭月娥稱周三凌晨起禁止來自海外非本港居民從機場入境；所有英美歐抵

港人士都要接受病毒檢測；政府將修例禁止全港領有酒牌的食肆及會所等賣

酒；４１人違檢疫令，警截獲５人送檢疫中心隔離

﹡恆地（０００１２）去年少賺４５﹒５％，派末期息１﹒３元；去年基礎盈

利下跌２６％，香港物業銷售額增４１％；恆地去年香港租金收入升２％，

平均出租率９７％

﹡聯通（００７６２）去年純利升１１％，派息０﹒１４８元人民幣；聯通

去年移動服務收入跌５﹒３％，固網寬帶收入跌１﹒７％；２月份４Ｇ用戶

淨減２６７﹒１萬戶；去年語音業務收入跌１４﹒３％，非語音業務收入升

３﹒３％；中聯通指不少雙卡用戶減用電話卡使２月數據下跌，整體用戶沒

減少

﹡本港今日新增３９宗確診個案，包括衛生署一名醫生；當局正調查衛生署醫

生感染源頭，國泰有管理層中招



《即日市況》﹡美國救市法案在國會遇阻力，恆指瀉１１０８點報２１６９６點



《深滬股市》﹡滬指跌幅擴至３﹒１％刷一年收市新低，８０億外資逃



《美元匯價》﹡若博歐元反彈，需待有較多數據支持；歐元最新報１﹒０６７８╱８０，日

圓最新報１１０﹒６９╱７２



《公司業績》﹡恆地（０００１２）去年少賺４５﹒５％，派末期息１﹒３元；去年基礎盈

利下跌２６％，香港物業銷售額增４１％

﹡聯通（００７６２）去年純利升１１％，派息０﹒１４８元人民幣

﹡中遠海運國際（００５１７）去年純利按年升１５﹒５％，末期息９﹒５仙

﹡康臣（０１６８１）去年純利按年跌８２﹒８％，末期息０﹒１港元

﹡雅居樂（０３３８３）去年純利按年升５﹒４％至７５億元人民幣，派末期

息４０港仙

﹡建滔集團（００１４８）去年少賺４９％，連特別息派１﹒１元

﹡建滔積層板（０１８８８）去年純利按年跌２６％至２４億元，連特別息派

７０仙

﹡招商銀行（０３９６８）年度純利增１５％，派股息１﹒２元

﹡申洲國際（０２３１３）去年多賺１２％至５０﹒９５億元人民幣，派末期

息１港元

﹡石藥集團（０１０９３）附屬全年多賺２２％至２﹒７３億元人民幣

﹡中航國際（００１６１）附屬工程公司去年虧損收窄至１８８０萬歐元

﹡康師傅（００３２２）去年多賺逾３５％，末期息連特別息共派８﹒４８美

仙

﹡眾安在綫（０６０６０）去年淨虧損收窄至４﹒５４億元人民幣，不派息

﹡華人置業（００１２７）去年少賺逾２２％，末期息跌９０％至１港仙

﹡蒙古焦煤（００９７５）去年多賺１６﹒６％，不派末期息



《公司資訊》﹡聯通（００７６２）去年移動服務收入跌５﹒３％，固網寬帶收入跌

１﹒７％；中國聯通２月份４Ｇ用戶淨減２６７﹒１萬戶；聯通去年語音業

務收入跌１４﹒３％，非語音業務收入升３﹒３％

﹡ＵＴＳ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ（０６１１３）暫關閉馬來西亞辦事處至３月

底

﹡中銀香港（０２３８８）增１６分行休業，直至另行通知

﹡信義能源（０３８６８）已做好防疫措施，無復工問題

﹡鴻福堂（０１４４６）免費贈百萬枝飲品予醫護市民

﹡中國寶力科技（００１６４）對其附屬愛飛旅遊呈交清盤呈請

﹡仁天科技（００８８５）因欠債而遭入稟清盤，公司委聘財務顧問改善公司

情況

﹡六福（００５９０）受婚嫁需求帶動，冀下半年行業迎反彈

﹡諾誠健華（０９９６９）今首掛，港交所因應疫情首次採網絡上市儀式

﹡石四藥（０２００５）旗下麻醉藥產品取得國家藥監局註冊批件

﹡安樂工程（０１９７７）擬售旗下工程設備廠佳力圖最多約６５０萬股Ａ股

﹡招行（０３９６８）疫情影響信用卡及小企業客戶業務，曾重新考慮戰略策

略；招行料今年淨息差將不會逆勢上升，盡可能保持最少三成派息比率

﹡松齡護老（０１９８９）要約於上周五截止，２﹒６４億股獲有效接納；松

齡護老開市前宣布停牌，未能符合公眾持股量規定

﹡信義玻璃（００８６８）主席與其他８位創始股東增持公司５７８﹒８萬股

﹡思捷環球（００３３０）及南岸集團（００５７７）開市前宣布停牌，暫未

公布原因

﹡國藝娛樂（０８２２８）擬更名為「國藝集團」

﹡創興銀行（０１１１１）憂環球衰退，今年重點風險管理；四間分行明日起

將暫停提供服務

﹡順騰國際（００９３２）擬組合營提供新冠病毒體外診斷服務

﹡匯創控股（０８２０２）與永保保險合作拓內地保險代理業務

﹡遠大醫藥（００５１２）獲得治療膿毒症新藥的開發和商業化權益

﹡領展（００８２３）與星展首次簽訂２﹒１２億澳元可持續發展表現掛勾貸

款

﹡德泰新能源（００５５９）收購塞班島物業作投資用途

﹡德斯控股（０８４３７）附屬成立合營公司，提供多範疇專科診症及治療

﹡中國再保險（０１５０８）子公司首２個月保費收入按年升５％

﹡新明中國（０２６９９）與上海常青溢匯等公司訂立合作諒解備忘錄

﹡亞盛醫藥（０６８５５）在研原創新藥已完成首例患者給藥



《國企紅籌》﹡中石化煉化（０２３８６）今年國內新簽合同目標為４６０億元人民幣

﹡中國飛機租賃（０１８４８）附屬發行１０億元人民幣短期融資券，以採購

飛機

﹡首都信息（０１０７５）推出人工智能培訓課程

﹡深圳控股（００６０４）今年首兩個月合同銷售按年升３３﹒６％

﹡中國電信（００７２８）委任李正茂為總裁兼首席運營官



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）料今年首季銷售及收入將受疫情影響

﹡３６１度（０１３６１）總裁丁伍號增持公司６７７﹒６萬股，涉資約

７８２萬元

﹡中國燃氣（００３８４）執行總裁黃勇增持公司１０萬股股份

﹡網龍（００７７７）從政府及學校入手，由上而下擴市佔

﹡綠城中國（０３９００）今年銷售目標達２５００億元人民幣，利潤料受限

價政策影響

﹡四環醫藥（００４６０）小兒複方氨基酸注射液獲頒發藥品註冊批件



《中國要聞》﹡交通運輸部表示９月底前將完成鄉鎮和建制村通客車工作

﹡中證監表示富時擴Ａ生效，首步納入因子提至１７﹒５％

﹡上海從嚴居家隔離，要求「一人一戶」或「一人一家」

﹡專家料全年地方債規模至少３萬億人幣，專項債將擴容

﹡統計局表示中國已走出最困難階段，後期彌補損失機會大

﹡發改委表示加快數字經濟試驗區建設，培育經濟新增長點；國企連續兩年要

擴大招聘畢業生規模；網上零售額現增長，信息服務業指數增近４％；難料

疫情全球蔓延對經濟影響，有信心穩就業

﹡新華時評表示「新基建」忌盲目跟風，避免形成新的過剩

﹡調查指２月全球手機出貨量跌３８％創史上最大跌幅

﹡４月１日起上海將全面實施車險電子保單

﹡人行逆回購２５連停，今零投放零回籠；人行官員表示考慮設專事地方政府

融資的政策性金融機構；２０１９年末金融業機構總資產增長８﹒６％

﹡安邦系出清和諧健康險股權，民企福佳集團成首大股東

﹡山東核電廠員工肥手指致罕見失誤，局方強調情況安全

﹡財政部開展可再生能源發電補貼項目清單審核工作

﹡數據顯示受疫情影響４月成品油出口或同比萎縮

﹡上海將重大突發公共衛生事件一級響應調整為二級響應

﹡龔正任上海市副市長、代理市長

﹡美國諮詢公眾擴大取消中國貨關稅抗疫

﹡上海太保產險推出復工防護綜合保險

﹡掛勾ＬＰＲ利率期權推出，興業銀行完成首筆交易



《寶島快訊》﹡台股收跌３﹒７％，報８８９０﹒０３點



《其他消息》﹡香港首兩月基本通脹率升至３﹒１％，由食品價格帶動

﹡恆指公司推出恆生滬深港通生物科技５０指數

﹡證監會終身禁止中華太平洋前客戶主任巫秀華重投業界

﹡中原表示十大屋苑周末成交倍增，但仍有兩屋苑零成交

﹡深股通額度全日流走１２﹒８億元；滬股通額度全日流走５８﹒８億元，陸

股通淨流出８０億



《其他消息》﹡本港今日新增３９宗確診個案，包括衛生署一名醫生；當局正調查衛生署醫

生感染源頭，國泰有管理層中招

﹡林鄭月娥稱周三凌晨起禁止來自海外非本港居民從機場入境；所有英美歐抵

港人士都要接受病毒檢測

﹡４１人違檢疫令，警截獲５人送檢疫中心隔離

﹡政府將修例禁止全港領有酒牌的食肆及會所等賣酒

﹡酒吧業協會憂禁止賣酒或令業界出現結業潮

﹡內地逾５００家戲院復工，惟周六票房僅逾３萬元人民幣

﹡北京半日新增１５宗輸入病例，首架分流航班抵西安

﹡浙江疫情防控應急響應降為三級，所有入境人員需隔離

﹡澳門再多一名留學生確診，累計個案２４宗

﹡財新表示武漢每日檢出多例無症狀患者，不計入確診數字

﹡深圳要求公共場所全面開放，包括商場餐廳甚至澡堂

﹡英國或宵禁並推旅遊限制，沙特今晚實施宵禁

﹡ＥＳＲ表示疫情對集團開發及營運項目只有極小干擾

﹡何栢良促研戒嚴級別防疫，邱騰華稱為極端情況作準備

﹡抗疫基金下零售業資助計劃今日開始接受申請

﹡林正財稱要逼切剪斷傳播鏈，促禁酒吧營運及婚宴舉行

﹡海關總署表示入境檢疫升級，出入境人員必須健康申報

﹡旅遊業議會終止愛飛旅遊及捷達假期會籍

﹡恆生九龍城分行員工對測試呈陽性反應，分行暫時停業

﹡捷榮一名銷售部員工初步確診，兩名同事檢測亦呈陽性

﹡施羅德表示全球衰退風險增，重點是衰退有多深遠影響

﹡海外消毒劑需求激增，異丙醇價格本月以來漲逾２０％

﹡崔天凱稱散播美軍播毒論瘋狂，其代表政府拒評趙立堅

﹡富達表示疫情全球爆發對科技業盈利影響將較其他行業少

﹡新加坡銀行表示股市受困約１年之內，撈底前緊盯３指標

﹡瑞銀財管挺中資股，薦買防疫股

﹡道富比對０８年金融海嘯與新冠肺炎引發的金融動盪

﹡廣交會官網刪除舉辦時間，員工指活動未延期或取消

﹡伯明翰體育（０２３０９）英格蘭足球聯賽賽事延期

﹡美方稱中國隱瞞疫情，耿爽稱賊喊捉賊的拙劣把戲

﹡第１２７屆春季廣交會確定延期舉辦

﹡北京辦結醫療器械產品出口銷售證明由７天壓縮至１天

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