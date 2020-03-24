《日出而作》美國推無限量ＱＥ，美股續受挫，金價急漲，美元回落



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 １８５９１﹒９３ 跌５８２﹒０５點╱３﹒０４％

標普５００ ２２３７﹒４０ 跌 ６７﹒５２點╱２﹒９３％

納斯達克 ６８６０﹒６７ 跌 １８﹒８５點╱０﹒２７％

倫敦富時１００ ４９９３﹒８９ 跌１９６﹒８９點╱３﹒７９％

法蘭克福ＤＡＸ ８７４１﹒１５ 跌１８７﹒８０點╱２﹒１０％

巴黎ＣＡＣ４０ ３９１４﹒３１ 跌１３４﹒４９點╱３﹒３２％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１０﹒８８，歐元兌美元１﹒０７６３



《最新資訊》﹡ＭＢＶ（０１９５７）決定不進行上市計劃

﹡國際奧委會東京奧運將延期舉行，目前延期一年最佳

﹡搶避險資金，６港銀加定存息

﹡儲局再推新舉措，經濟刺激方案國會受阻，美股下跌

﹡市場等待美國新一輪財政刺激舉措，美元輕微回升

﹡市場繼續憧憬抗疫方案通過，美股期貨現回升逾１％

﹡美國參議院再缺乏足夠票數，通過經濟刺激方案

﹡聯儲局推出新措施，為家庭及企業提供信貸支持抗疫

﹡泛民協調立會選戰，民主黨：選前民調若失利願棄選

﹡全國昨確診７８宗境外輸入佔７４，武漢再現本地感染

﹡受疫情拖累，港鐵上月本地客１３年低，按月跌３８％

﹡所有入境深圳人士今日起要接受核酸檢測

﹡海外疫情衝擊，Ｆｏｓｓｉｌ東莞代工廠「火線關停」

﹡習近平致電英法領袖，擬透過Ｇ２０框架合作抗疫

﹡亞洲聯網（００６７９）去年純利大增，重估遞延代價收益

﹡美亞控股（０１１１６）料去年純利最多９００萬人幣

﹡富道集團（０３８４８）料去年純利增８０％

﹡綠地香港（００３３７）料去年純利增不少於３０％

﹡乙德（０６１８２）料全年盈轉虧損最多２０００萬元

﹡北京燃氣藍天料年度淨利減少，收購聯營公司收益不再

﹡百福（０１４８８）料去年虧蝕增至最多１﹒３億人幣

﹡派對文化（０１５３２）料去年多蝕６０００萬元人幣

﹡梧桐國際（００６１３）料去年純利減８０％

﹡瑞斯康（０１６７９）料去年虧損最高３億元人幣

﹡大昌微線（００５６７）斥３５００萬元收購天安印刷包裝全數股權

﹡中廣核（０１８１１）２月發電量按年升９﹒５％

﹡未來世界金融（００５７２）訂１０條口罩生產線，或下月投產

﹡現代牧業（０１１１７）去年純利３﹒４億元人幣，不派息

﹡惠記集團（００６１０）去年純利升逾４％，派息２４仙

﹡傳軟銀計劃出售阿里巴巴（０９９８８）股份，最多涉資１５０億美元

﹡經濟日報集團（００４２３）麥華章５月１日起退任執行董事

﹡路勁（０１０９８）去年純利升１％，派息８８仙

﹡精英匯集團（０１７７５）中期純利１９８０萬按年減兩成七，不派息



《國企紅籌》﹡中國建材（０３３２３）去年純利升３８％，派息３５分人幣

﹡首創置業（０２８６８）去年多賺１０％派息１７分人幣

﹡海螺創業（００５８６）去年多賺近１８％，息６５港仙

﹡中核國際（０２３０２）料去年盈轉虧最少３５００萬元

﹡越秀地產（００１２３）以３９億人幣投得廣州長隆住宅地塊



《神州民企》﹡中國地利（０１３８７）料去年虧轉盈最少５﹒５億人幣

﹡泰坦能源（０２１８８）料去年蝕最高４９００萬人幣



《中國要聞》﹡李克強主持外防輸入內防反彈，各地不得瞞報漏報

﹡上海昨日新增１０例新冠肺炎確診病例

