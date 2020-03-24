【企業盈喜】雷士國際料去年虧轉盈逾３０億，售雷士照明中國業務

《經濟通通訊社２４日專訊》雷士國際控股（０２２２２）基於對目前可得的未經審計管理

賬目的初步評估，預期截至去年１２月底止年度，母公司擁有人應佔利潤約為３１﹒５億元至３

２﹒５億元（人民幣．下同），而２０１８同期錄得的應佔虧損為３﹒２８億元。

虧轉盈，主要受惠期內因出售雷士照明中國業務大部分股權錄得大量收益，及持續經營業務

收入及毛利較同期有所增長，主要由於２０１８年收購怡達（香港）光電科技帶來的貢獻。（ｎ

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