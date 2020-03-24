【企業盈警】駿溢環球金融料去年盈轉虧損約１７００萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》駿溢環球金融控股（０８３５０）根據對未經審核財務資料之
初步評估，預期於截至去年１２月底止年度可能錄得股東應佔重大虧損約１７００萬元，而２０
１８年同期則錄溢利約１９５０萬元。
盈轉虧，主要受累集團期貨及期權之經紀佣金由２０１８財年約５０７０萬元大削６２﹒７
２％至去年約１８９０萬元，及去年度之營銷開支增加。
有關公告預期本周四（２６日）或前後刊發。（ｎｓ）
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