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24/03/2020 14:30

道指期貨漲幅擴大至逾４％，港股升逾千點重上２２７００水平

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國聯儲局突然推出無限量寬（ＱＥ），惟美國國會參議院再
度否決華府的刺激經濟方案，市場憂慮新冠肺炎疫情，美股反覆下跌，道指最終跌５８２點。恆
生指數高開８０１點，重上２２０００點關口。午後美股期指漲幅擴大，道指期貨、標普５００
指數期貨漲超４％，納指期貨漲近４％。恆指升幅擴大至逾千點，高見２２７５３點。
　　重磅股全線向上，匯豐控股（００００５）升１﹒９２％，報４５﹒０５元；港交所
（００３８８）升４﹒７３％，報２２１﹒４元；騰訊控股（００７００）飆４﹒８３％，報
３６４﹒８元；中移動（００９４１）升７﹒２２％，報５７﹒２元；友邦保險（０１２９９）
升４﹒２３％，報６４﹒１元；建設銀行（００９３９）上升５﹒５５％，報６﹒２８元。
　　現時，恆生指數報２２７０４，上升１００８點或上升４﹒６５％，主板成交
１００２﹒１４億元。國企指數報９２１７，上升４６５點或上升５﹒３２％。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報２７１４，上升５４點或上升２﹒０５％；深證成份指數報
９８８１，上升１８９點或上升１﹒９６％。

　表列十大升幅藍籌股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　　６﹒６２元　　　升１１﹒０７％
　　中國聯通（００７６２）　　　　４﹒５３元　　　升１１﹒０３％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１１﹒０６元　　　升　９﹒７２％
　　太古Ａ　（０００１９）　　　４８﹒６０元　　　升　８﹒００％
　　舜宇光學（０２３８２）　　１０３﹒１０元　　　升　７﹒７３％

　　石藥集團（０１０９３）　　　１５﹒１６元　　　升　７﹒８２％
　　創科實業（００６６９）　　　４５﹒６５元　　　升　７﹒５４％
　　中國移動（００９４１）　　　５７﹒１０元　　　升　７﹒０３％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３０﹒３０元　　　升　６﹒８８％
　　碧桂園　（０２００７）　　　　８﹒４０元　　　升　６﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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