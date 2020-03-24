道指期貨漲幅擴大至逾４％，港股升逾千點重上２２７００水平

《經濟通通訊社２４日專訊》美國聯儲局突然推出無限量寬（ＱＥ），惟美國國會參議院再

度否決華府的刺激經濟方案，市場憂慮新冠肺炎疫情，美股反覆下跌，道指最終跌５８２點。恆

生指數高開８０１點，重上２２０００點關口。午後美股期指漲幅擴大，道指期貨、標普５００

指數期貨漲超４％，納指期貨漲近４％。恆指升幅擴大至逾千點，高見２２７５３點。

重磅股全線向上，匯豐控股（００００５）升１﹒９２％，報４５﹒０５元；港交所

（００３８８）升４﹒７３％，報２２１﹒４元；騰訊控股（００７００）飆４﹒８３％，報

３６４﹒８元；中移動（００９４１）升７﹒２２％，報５７﹒２元；友邦保險（０１２９９）

升４﹒２３％，報６４﹒１元；建設銀行（００９３９）上升５﹒５５％，報６﹒２８元。

現時，恆生指數報２２７０４，上升１００８點或上升４﹒６５％，主板成交

１００２﹒１４億元。國企指數報９２１７，上升４６５點或上升５﹒３２％。

Ａ股方面，上證綜合指數報２７１４，上升５４點或上升２﹒０５％；深證成份指數報

９８８１，上升１８９點或上升１﹒９６％。



表列十大升幅藍籌股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ６﹒６２元 升１１﹒０７％

中國聯通（００７６２） ４﹒５３元 升１１﹒０３％

吉利汽車（００１７５） １１﹒０６元 升 ９﹒７２％

太古Ａ （０００１９） ４８﹒６０元 升 ８﹒００％

舜宇光學（０２３８２） １０３﹒１０元 升 ７﹒７３％



石藥集團（０１０９３） １５﹒１６元 升 ７﹒８２％

創科實業（００６６９） ４５﹒６５元 升 ７﹒５４％

中國移動（００９４１） ５７﹒１０元 升 ７﹒０３％

華潤置地（０１１０９） ３０﹒３０元 升 ６﹒８８％

碧桂園 （０２００７） ８﹒４０元 升 ６﹒６０％

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（ｃａ）

