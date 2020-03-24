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即市新聞

24/03/2020 09:23

港股重上二萬二，高開８０１點報２２４９７點，國指升３７５點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》雖然美國兩黨就刺激經濟方案出現分歧，但共和黨預料將於最
快於本周三（２５日）再作表決，道指期貨現時反彈４５０點。另外，英國唐寧街首相府表示，
約翰遜與習近平同意在二十國集團（Ｇ２０）框架內合作，支持全球經濟及較脆弱的國家。亞洲
股市今早普遍反彈，日經急漲７４５點，首爾指數升５５點，港股方面則額高開８０１點，建行
（００９３９）漲近５％，騰訊（００７００）升３﹒７％，帶動大市氣氛。恆生指數開報２２
４９７點，升８０１點或升３﹒６９％，主板成交４４﹒３２億元。國企指數報９１２７點，升
３７５點或升４﹒２９％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒８１％，報４５元；港交所（００３８８）升
３﹒２２％，報２１８﹒２元；騰訊控股（００７００）升３﹒７４％，報３６１元；中移動（
００９４１）升６％，報５６﹒５５元；友邦保險（０１２９９）升４﹒０７％，報６４元。
　
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中信股份（００２６７）　　　８﹒６８元　　　升９﹒８７％
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒８２元　　　升９﹒５１％
　　創科實業（００６６９）　　４５﹒８０元　　　升７﹒８９％
　　碧桂園　（０２００７）　　　８﹒５０元　　　升７﹒８７％
　　金沙中國（０１９２８）　　２８﹒４５元　　　升７﹒１６％
　　申洲國際（０２３１３）　　７８﹒３０元　　　升７﹒０４％
　　中國旺旺（００１５１）　　　５﹒２７元　　　升６﹒９０％
　　舜宇光學（０２３８２）　１０２﹒００元　　　升６﹒５８％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２６﹒７０元　　　升６﹒３７％
　　石藥集團（０１０９３）　　１４﹒９２元　　　升６﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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