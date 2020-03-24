《盤後部署》港股短期將繼續浮沉，繼續觀望待入市機會

《經濟通通訊社２４日專訊》市場憧憬各國出招救市，其中美國聯儲局推出「無限買債」計

劃，刺激道期早段升４００點，港股今早重上二萬二關，高開３７５點後逐步抽升，重磅股騰訊

（００７００）、友邦（０１２９９）等帶領大市氣氛，午後升幅一度擴大逾千點，高見

２２７５３點，其中聯通（００７６２）去年業績勝預期，股價升逾一成。最終大市收報

２２６６３點，升９６７點或升４﹒４６％，主板成交１３７７﹒９７億元。國企指數報

９１８４點，升４３２點或升４﹒９４％。

內地股市同樣造好，上證綜合指數報２７２２點，升６２點或升２﹒３４；深證成分指數報

９９２１點，升２３０點或升２﹒３７％，兩市合共成交７１２５﹒２８億元人民幣，按日增加

３﹒７％。



＊美油大平賣１美元可買一加侖，美元轉弱黃金成熱捧＊



自中東油組與俄羅斯增產後，油價走勢每況越下，近期美國原油期貨處於２０年低位水平，

加上美國多個州政府下令，市民必須留在家中避免疫情擴散，令到汽油需求雪上加霜。外地媒體

報道指，美國多個油站的汽油價格已經跌穿每加侖１美元之下，與三包泡泡糖的價錢相約，而未

來原油價格似乎將有進一步下跌空間，標普全球評級預料，２０２０年平均油價下調每桶１０美

元，布油每桶３０美元，且俄羅斯與油組的油價大戰將持續。

另一方面，聯儲局「開大招」地使出無限買債計劃，令強美元稍微轉弱，隔晚金價但單日大

幅抽升，德銀策略分析師認為，目前政府直接大花金錢撐起經濟，但同時又維持市民出入限制，

那麼資金就會開始追求供應較少的商品和服務，最後結果就是通貨膨脹，並會變成災難性，分析

師認為買黃金或者與通脹掛勾的債券都是不錯選擇；大行高盛繼續強調，黃金的近期和長期前景

繼續樂觀，特別是美國宣布進行量化寬鬆後，並重申１８００美元的目標位置。



＊資金持續往避險產品，港股或須繼續浮沉一段時間＊



自美國進行無限買債計劃，市場預料資金將會持續調離美元及股票市場，因目前新冠肺炎疫

症繼續在全球擴散，且中美之間的「口水戰」將持續展開，預料港股亦會跟隨外圍走勢。由於港

股早前已累積一定跌幅，短期市況波動情況未改，但相信短期跌至二萬點機會不大，關鍵在於恆

指於二萬一至二萬二之間的上落次數，假如淡軍久攻不下，相信是部分基金或好友撈低的現象，

投資者可繼續觀望並「數浪」，如累積三到四次於二萬一的「反彈浪」，意味可能港股正在「造

底」，到時再慢慢入貨也不遲。（ｕｌ）

