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24/03/2020 08:23

【全球放水】美國參議院再缺乏足夠票數，通過經濟刺激方案

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國參議院周一（２３日）再次缺乏足夠票數，僅得４９票
支持下，未達通過規模高達一萬億美元經濟刺激方案的最低門檻。
　　民主黨批評方案對各個州份及醫院的資金援助太少，但在幫助大企業方面就未有足夠限制條
款。
　　參議院民主黨領袖舒默表示，這次程序性表決無關緊要，因為他仍在與美國財長努欽談判，
並致力達成協議。
　　美國總統特朗普則表示，希望參議院內停止政黨政治，民主黨亦希望達成刺激協議，兩黨相
當接近達成共識。（ａｌ）

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