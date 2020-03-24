【全球放水】聯儲局推出新措施，為家庭及企業提供信貸支持抗疫

《經濟通通訊社２４日專訊》聯儲局周一（２３日）宣布，為家庭、中小企和僱主提供一系

列信貸支持，抵消新冠肺炎疫情爆發對經濟造成的影響。

措施包括建立以學生貸款、信用卡貸款、小中企貸款為抵押的新信貸項目，以及購買大公司

債券，並發放貸款的新項目。

另外現有購買美國公債，以及抵押貸款支持證券的規模將需要擴大，以支持市場平穩運行，

貨幣政策向更廣泛的金融環境和經濟提供支持。

儲局又指，推出新舉措是因為經濟將明顯地面臨公共健康危機帶來的嚴重破壞，並獲得聯邦

公開市場委員會（ＦＯＭＣ）成員一致支持。（完）

