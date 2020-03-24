【新冠肺炎】聖路易斯聯儲行長：非必要企業應暫停運營三個月抗疫

《經濟通通訊社２４日專訊》美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德周一（２３日）表示，

華府應宣布非必要企業暫停運營三個月，並可能根據疫情情況，縮短或延長期限，抵制新冠肺炎

傳播。

他強調，美國經濟下滑將集中於第二季，並不應被視為經濟衰退，而且不應將政府的財政支

持視為刺激措施。

他重申，失業保障應接近或以百分百的比例，取代美國人損失的工資，下季的失業率可能達

至３０％，而經濟活動亦可能減半，故將需要根據公共衛生緊急狀況，而不是正常時期的角度觀

察經濟數據。（ａｌ）

