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24/03/2020 10:43

【全球放水】Ｇ２０緊急會議後各國僅指制定行動計劃，未提供細節

　　《經濟通通訊社２４日專訊》早前有傳二十國集團（Ｇ２０）召開財長緊急電話會議後，將
不會發布任何聲明。各國財長和央行行長們周一（２３日）在會後僅表示，同意制定一項行動計
劃，應對新冠肺炎大流行，但沒有提供具體細節。
　　美國財長努欽表示，各國財長同意採取行動支持當地經濟，並在必要時進行國際協調，但沒
有透露細節。日本和阿根廷官員亦各自發表聲明，呼籲採取更果斷的行動。
　　而據彭博社引述知情人士透露，七國集團（Ｇ７）財長及央行行長將於今早召開電話會議。
（ａｌ）

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