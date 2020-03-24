【油市博奕】傳石油需求不振，沙特出口未見增長

《經濟通通訊社２４日專訊》據路透社引述消息人士報道指，沙特尚未大幅增加原油出口量

，表明儘管主要產油國爭奪市場份額令油價大幅下跌，但需求不振。

消息指，沙特本月出口目前僅在每日７３０萬桶，明顯低於每日１０００萬桶水平，並與上

月相比幾乎沒有變化，或反映來自客戶的需求下降，如中國。

而據供應追蹤公司Ｋｐｌｅｒ數據，沙特上月石油日均出口量為７２６萬桶，而截至周一

（２３日），出口十天移動平均線僅為每日６８０萬桶。（ａｌ）

