《經濟通通訊社２４日專訊》據路透社引述消息人士報道指，沙特尚未大幅增加原油出口量
，表明儘管主要產油國爭奪市場份額令油價大幅下跌，但需求不振。
消息指，沙特本月出口目前僅在每日７３０萬桶，明顯低於每日１０００萬桶水平，並與上
月相比幾乎沒有變化，或反映來自客戶的需求下降，如中國。
而據供應追蹤公司Ｋｐｌｅｒ數據，沙特上月石油日均出口量為７２６萬桶，而截至周一
（２３日），出口十天移動平均線僅為每日６８０萬桶。（ａｌ）
24/03/2020 13:43
【油市博奕】傳石油需求不振，沙特出口未見增長
《經濟通通訊社２４日專訊》據路透社引述消息人士報道指，沙特尚未大幅增加原油出口量
，表明儘管主要產油國爭奪市場份額令油價大幅下跌，但需求不振。
消息指，沙特本月出口目前僅在每日７３０萬桶，明顯低於每日１０００萬桶水平，並與上
月相比幾乎沒有變化，或反映來自客戶的需求下降，如中國。
而據供應追蹤公司Ｋｐｌｅｒ數據，沙特上月石油日均出口量為７２６萬桶，而截至周一
（２３日），出口十天移動平均線僅為每日６８０萬桶。（ａｌ）
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