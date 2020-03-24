【新冠肺炎】英國宣布鎖國三周，居民必須留在家中

《經濟通通訊社２４日專訊》英國由周一（２３日）晚上開始進入全國封鎖狀態，首相約翰

遜下令採取全面措施，警告居民在緊急時刻必須留在家中。

今次禁令要求居民三周內不要出行，警察有權解散任何聚會，並有權對違反禁令的居民處以

罰款。

約翰遜在全國講話中表示，如果沒有一項全國性措施阻止病毒傳播，醫療服務設施將無法應

付疫情爆發。

禁令亦包括關閉旅館、出售非必需品的商店、兒童遊戲場、圖書館、教堂。居民只能在購買

必需品、獲取醫療幫助、上班等情況下出行。除葬禮外，所有社交聚會都被禁止。（ａｌ）

