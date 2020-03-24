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24/03/2020 14:02

【全球放水】南韓將設立債券市場穩定基金，涉資２０萬億韓圜

　　《經濟通通訊社２４日專訊》南韓總統文在寅在緊急經濟會議上宣布穩定金融市場的措施，
包括設立穩定債券和股票的基金，應對新冠肺炎爆發。
　　當中債券基金規模將由最初計劃增加一倍至２０萬億元（韓圜．下同），股票基金則將達
１０﹒７萬億元，並將投資於指數，而非個別股份。
　　另外，南韓將為流動性短缺的公司提供１７﹒８萬億元，為短期貨幣市場提供充裕流動性、
並迅速啟動公司債券的承銷。
　　文在寅表示，對經濟和市場的支持總計將達到１００萬億韓元，其中包括上周宣布的５０萬
億元措施。（ａｌ）

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