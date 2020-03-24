【大熊來了】美股期貨亞洲收市時段升幅近半成，歐股開市亦漲半成

《經濟通通訊社２４日專訊》市場推測美國國會最終能夠通過抗疫支出法案，加上聯儲局大
規模刺激計劃，或能夠遏制疫情對經濟及金融市場造成的衝擊，美股期貨升幅於亞洲收市時段擴
大至近半成，不排除將觸及熔斷漲停。
道指６月期貨現揚４﹒６９％或８６７點，報１９３６４點。標指６月期貨現升４﹒８６％
或１０８點，報２３２８點。納指６月期貨現漲４﹒７８％或３３３點，報７３１８點。
歐洲股市開市大幅走高，德國ＤＡＸ指數漲５﹒９６％或５２０點，報９２６２點。法國
ＣＡＣ ４０指數升４﹒３７％或１７０點，報４０８５點。倫敦富時１００指數高３﹒５８％
或１７８點，報５１７２點。
亞洲股市收市表現向好，韓國綜合股指收漲８﹒６％或１２７點，報１６０９點。日經平均
指數收升７﹒０４％或１１８９點，報１８０７７點。澳洲Ｓ＆Ｐ╱ ＡＳＸ ２００指數高
４﹒１７％或１８９點，報４７３５點。
油金有追捧，布倫特原油期貨升３﹒７４％或１﹒０１美元，報２８﹒０４美元。紐約原油
期貨升５﹒０９％或１﹒１９美元，報２４﹒５５美元。
現貨金漲２﹒０５％，報每盎司１５８４﹒９６美元。美國期金升３％，報每盎司
１６１４﹒６５美元。（ａｌ）
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