【大熊來了】美股期貨亞洲收市時段升幅近半成，歐股開市亦漲半成

《經濟通通訊社２４日專訊》市場推測美國國會最終能夠通過抗疫支出法案，加上聯儲局大

規模刺激計劃，或能夠遏制疫情對經濟及金融市場造成的衝擊，美股期貨升幅於亞洲收市時段擴

大至近半成，不排除將觸及熔斷漲停。

道指６月期貨現揚４﹒６９％或８６７點，報１９３６４點。標指６月期貨現升４﹒８６％

或１０８點，報２３２８點。納指６月期貨現漲４﹒７８％或３３３點，報７３１８點。

歐洲股市開市大幅走高，德國ＤＡＸ指數漲５﹒９６％或５２０點，報９２６２點。法國

ＣＡＣ ４０指數升４﹒３７％或１７０點，報４０８５點。倫敦富時１００指數高３﹒５８％

或１７８點，報５１７２點。

亞洲股市收市表現向好，韓國綜合股指收漲８﹒６％或１２７點，報１６０９點。日經平均

指數收升７﹒０４％或１１８９點，報１８０７７點。澳洲Ｓ＆Ｐ╱ ＡＳＸ ２００指數高

４﹒１７％或１８９點，報４７３５點。

油金有追捧，布倫特原油期貨升３﹒７４％或１﹒０１美元，報２８﹒０４美元。紐約原油

期貨升５﹒０９％或１﹒１９美元，報２４﹒５５美元。

現貨金漲２﹒０５％，報每盎司１５８４﹒９６美元。美國期金升３％，報每盎司

１６１４﹒６５美元。（ａｌ）

